Kärcher behaalt de GUINNESS WORLD RECORDS (TM) titel

Innovatieve reinigingsprestaties zorgen voor WOW-momenten

Kärcher heeft sinds de uitvinding het principe van hogedrukreiniging steeds verder verfijnd. Meer reinigingsprestaties met minder verbruik. Langere levensduur met kortere reinigingstijden. Als wereldmarktleider biedt Kärcher een scala aan producten die op technisch gebied en qua veelzijdigheid niets te wensen overlaten - werkend met verwarmd of onverwarmd water, aangedreven door elektrische motoren of verbrandingsmotoren, mobiel of stationair.

Onlangs heeft Kärcher het gebruik van hogedrukreiniging 50% efficiënter gemaakt en een belangrijke innovatie gelanceerd in de vorm van de eco!Booster spuitlans: dit unieke accessoire verhoogt de reinigingsprestaties met 50% in vergelijking met een standaard vlakstraalsproeier. Vorig jaar heeft Kärcher voor slechts de tweede keer in de geschiedenis het kernproduct herzien en een nieuwe reeks professionele hogedrukreinigers voor koud en warm water geïntroduceerd.