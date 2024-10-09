Kärcher behaalt de GUINNESS WORLD RECORDS (TM) titel
Hogedrukreinigers worden wereldwijd onmiskenbaar geassocieerd met het merk Kärcher. Daarom heeft Kärcher een GUINNESS WORLD RECORDSTM-titel behaald voor het huidige bestverkopende merk hogedrukreinigers.
Momenteel het best verkopende merk van hogedrukreinigers
Kärcher heeft zijn leidende positie verdiend door de decennia heen met innovatieve en hoogwaardige hogedrukreinigers en accessoires.
In 1950 vond Alfred Kärcher de eerste warmwaterhogedrukreiniger van Europa uit, die vandaag de dag nog steeds een integraal onderdeel is van industriële en commerciële reiniging. In 1984 betrad Kärcher succesvol de consumentenmarkt met de lancering van de HD 555, 's werelds eerste draagbare hogedrukreiniger voor thuis en tuin.
Van ons professioneel verhaal...
... en ons Home & Garden verhaal...
...tot een wereldleider op het gebied van reinigingstechnologie.
De producten werden wereldwijd populair en maakten naam in de meest letterlijke zin van het woord: de generieke term "de karcher" wordt bijvoorbeeld in het Frans gebruikt als synoniem voor hogedrukreiniging. In het Duits wordt "kärchern" ook vaak gebruikt voor hogedrukreiniging, volgens het Duden-woordenboek. Vandaag de dag biedt Kärcher meer dan 3.000 producten aan, maar de hogedrukreiniger is nog steeds het vlaggenschipproduct van het bedrijf.
Innovatieve reinigingsprestaties zorgen voor WOW-momenten
Kärcher heeft sinds de uitvinding het principe van hogedrukreiniging steeds verder verfijnd. Meer reinigingsprestaties met minder verbruik. Langere levensduur met kortere reinigingstijden. Als wereldmarktleider biedt Kärcher een scala aan producten die op technisch gebied en qua veelzijdigheid niets te wensen overlaten - werkend met verwarmd of onverwarmd water, aangedreven door elektrische motoren of verbrandingsmotoren, mobiel of stationair.
Onlangs heeft Kärcher het gebruik van hogedrukreiniging 50% efficiënter gemaakt en een belangrijke innovatie gelanceerd in de vorm van de eco!Booster spuitlans: dit unieke accessoire verhoogt de reinigingsprestaties met 50% in vergelijking met een standaard vlakstraalsproeier. Vorig jaar heeft Kärcher voor slechts de tweede keer in de geschiedenis het kernproduct herzien en een nieuwe reeks professionele hogedrukreinigers voor koud en warm water geïntroduceerd.
Home & Garden
De eco!Booster voor hogedrukreinigers uit het Home & Garden assortiment maakt het schoonmaken rondom het huis nog efficiënter.
Professional
De perfecte toevoeging aan onze professionele hogedrukreinigers: de eco!Booster voor professioneel en industrieel gebruik.
Professionele koud- en warmwater hogedrukreinigers
Kärcher heeft de hogedrukreiniger uitgevonden in 1950 en heeft sindsdien het principe van hogedrukreiniging steeds verder verfijnd. Grotere reinigingsprestaties met minder verbruik. Langere levensduur met kortere reinigingstijden. Als wereldmarktleider biedt Kärcher een scala aan hogedrukreinigers voor professionele reiniging - werkend met verwarmd of onverwarmd water, aangedreven door elektrische motoren of verbrandingsmotoren, mobiel of stationair.
Hogedrukreinigers voor thuisgebruik
Herinner je je dat gevoel toen je auto gloednieuw was en je oprit net geasfalteerd was? Toen je tuinmeubelen voor het eerst het daglicht zagen en je tuinmuren vrij waren van mos? Dit waren echte WOW-momenten. Maar stof, vuil en ongewenste groei zijn geen partij voor jou en je Kärcher hogedrukreinigers. Of je nu behoefte hebt aan zachte verzorging of krachtige reiniging - Kärcher hogedrukreinigers bieden de perfecte oplossing voor elke schoonmaaktaak.
Hoe behaal je een GUINNESS WORLD RECORDS (TM) titel?
Guinness World Records documenteert en viert buitengewone prestaties die de beste ter wereld zijn. Ze hebben strikte beleidsregels die bepalen wat een GUINNESS WORLD RECORDSTM-titel vormt om deze hoge normen te handhaven. Daarom moet elke recordtitel aan de volgende criteria voldoen. Ze moeten:
- Meetbaar zijn
- Verbreekbaar zijn
- Standaardiseerbaar zijn
- Verifieerbaar zijn
- Gebaseerd zijn op één variabele
- De beste ter wereld zijn