FC detergent Parket Gewaxt RM 535, 500ml
Vloerreinigingsmiddel RM 535 reinigt, verzorgt en beschermt geoliede en wasbehandelde houten vloeren en laat een streepvrije, zijdematte glans na zonder dat u moet naspoelen. Met een aangename bijenwas-geur.
Specificaties
Technische gegevens
|Inhoud van de verpakking (ml)
|500
|Verpakkingseenheid (Stuk(s))
|8
|Gewicht (kg)
|0,5
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,8
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|65 x 655 x 210
Toepassingen
- Gewaxte houten vloeren
- Houten vloeren met een afwerklaag van olie/was