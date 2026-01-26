FC detergent Parket Gewaxt RM 535, 500ml

Vloerreinigingsmiddel RM 535 reinigt, verzorgt en beschermt geoliede en wasbehandelde houten vloeren en laat een streepvrije, zijdematte glans na zonder dat u moet naspoelen. Met een aangename bijenwas-geur.

Specificaties

Technische gegevens

Inhoud van de verpakking (ml) 500
Verpakkingseenheid (Stuk(s)) 8
Gewicht (kg) 0,5
Gewicht (incl. doos) (kg) 0,8
Afmetingen (l x b x h) (mm) 65 x 655 x 210
Toepassingen
  • Gewaxte houten vloeren
  • Houten vloeren met een afwerklaag van olie/was