FC detergent steen RM 537, 750ml
Vloerreinigingsmiddel RM 537 voor streepvrije en efficiënte reiniging van o.a tegels, stenen vloeren en natuursteen. Promo uitvoering: 500ml + 250ml.
Vloerreinigingsmiddel RM 537 voor streepvrije en efficiënte reiniging van o.a tegels, stenen vloeren en natuursteen. Promo uitvoering: 500ml + 250ml.
Specificaties
Technische gegevens
|Inhoud van de verpakking (ml)
|750
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,8
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|70 x 70 x 250
Eigenschappen
- Aangenaam, fris aroma
- Streepvrije reiniging
- Reinigt en beschermt
Waarschuwingen
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
- P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
Toepassingen
- Tegels
- Stenen vloeren
- PVC vloeren
- Linoleum vloeren
- Vinyl