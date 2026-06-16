FC detergent steen RM 537, 750ml

Vloerreinigingsmiddel RM 537 voor streepvrije en efficiënte reiniging van o.a tegels, stenen vloeren en natuursteen. Promo uitvoering: 500ml + 250ml.

Vloerreinigingsmiddel RM 537 voor streepvrije en efficiënte reiniging van o.a tegels, stenen vloeren en natuursteen. Promo uitvoering: 500ml + 250ml.

Specificaties

Technische gegevens

Inhoud van de verpakking (ml) 750
Gewicht (incl. doos) (kg) 0,8
Afmetingen (l x b x h) (mm) 70 x 70 x 250
Eigenschappen
  • Aangenaam, fris aroma
  • Streepvrije reiniging
  • Reinigt en beschermt
FC detergent steen RM 537, 750ml
Waarschuwingen
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
  • P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
Toepassingen
  • Tegels
  • Stenen vloeren
  • PVC vloeren
  • Linoleum vloeren
  • Vinyl