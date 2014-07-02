Kunststofreiniger RM 625, 5l

Kunststofreiniger voor de reiniging, onderhoud en bescherming van tuinmeubels, tuingereedschap, ramen uit kunststof en andere kunststofoppervlakken. Zeer materiaalveilig (bus van 5 L)

Specificaties

Technische gegevens

Inhoud van de verpakking (l) 5
Verpakkingseenheid (Stuk(s)) 1
Gewicht (incl. doos) (kg) 5,3
Afmetingen (l x b x h) (mm) 200 x 150 x 260
Eigenschappen
  • Krachtig, intensief en zacht
  • Reinigt, beschermt en onderhoudt tuinmeubelen, plastic raamkozijnen en andere plastic oppervlakken
  • Voor het reinigen van alle gevoelige plastic oppervlakken. Universeel inzetbaar
  • Effectief oplossen van olie, vet en minerale vlekken
  • Kan manueel worden gebruikt
  • Klaar voor direct gebruik
  • Snelle en efficiënte reiniging in combinatie met een Kärcher hogedrukreiniger
  • Op maat gemaakt voor Kärcher-apparaten met gegarandeerde materiaalcompatibiliteit
  • Gemaakt in Duitsland
Toepassingen
  • Tuingereedschap en -uitrusting
  • Tuin-/terras-/balkonmeubels
  • Kunststof
