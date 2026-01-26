Insect verwijderaar RM 618, 500ml

Verwijdert voorzichtig insecten van lakoppervlakken, radiatorroosters, buitenspiegels, panelen en kunststof.

Specificaties

Technische gegevens

Inhoud van de verpakking (ml) 500
Verpakkingseenheid (Stuk(s)) 8
Gewicht (kg) 0,5
Gewicht (incl. doos) (kg) 0,7
Afmetingen (l x b x h) (mm) 70 x 70 x 270
Toepassingen
  • Geschilderde oppervlakken
  • metaal
  • Chroom
  • Kunststof