Polish & Wax RM 660, 500ml

Deze polish zorgt dat fijne krasjes en strepen worden verwijderd, en de oorspronkelijke kleurhelderheid wordt hersteld. De wax creëert een ultieme glans en zorgt voor een extra bescherming tegen de weersinvloeden.

Specificaties

Technische gegevens

Inhoud van de verpakking (ml) 500
Verpakkingseenheid (Stuk(s)) 8
Gewicht (incl. doos) (kg) 0,6
Afmetingen (l x b x h) (mm) 70 x 70 x 180
Toepassingen
  • Verf op voertuigen
  • Geschilderde oppervlakken
