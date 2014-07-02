Textielimpregneermiddel Care Tex RM 762, 500ml
Uiterst doeltreffende, langdurige bescherming voor elke vloerbedekking. Tapijten, meubelen of autostoelen krijgen een vuilafstotende beschermingslaag waardoor ze minder snel vuil worden.
Specificaties
Technische gegevens
|Inhoud van de verpakking (ml)
|500
|Verpakkingseenheid (Stuk(s))
|8
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,5
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|65 x 65 x 210
Compatibele apparaten
Toepassingen
- Tapijtvloeren
- Tapijten
- Stoffen bekleding
- Autozetels