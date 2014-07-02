Textielimpregneermiddel Care Tex RM 762, 500ml

Uiterst doeltreffende, langdurige bescherming voor elke vloerbedekking. Tapijten, meubelen of autostoelen krijgen een vuilafstotende beschermingslaag waardoor ze minder snel vuil worden.

Specificaties

Technische gegevens

Inhoud van de verpakking (ml) 500
Verpakkingseenheid (Stuk(s)) 8
Gewicht (incl. doos) (kg) 0,5
Afmetingen (l x b x h) (mm) 65 x 65 x 210
Toepassingen
  • Tapijtvloeren
  • Tapijten
  • Stoffen bekleding
  • Autozetels