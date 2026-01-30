RVM 4 Comfort
De RVM 4 Comfort stofzuigt, dweilt en biedt een hoge mate van autonomie dankzij het multifunctionele station. Met nauwkeurige LiDAR-navigatie, een duaal lasersysteem en een camera worden obstakels moeiteloos vermeden.
Schone vloeren, elke dag weer. De intelligente RVM 4 Comfort robotstofzuiger en -dweil reinigt systematisch harde vloeren en laagpolige tapijten. Droog stofzuigen gebeurt door de roterende borstel, een zijborstel en de krachtige zuigfunctie. Twee roterende dweilschijven met microvezelpads, waarvan er één tot aan de rand kan worden uitgeschoven, verwijderen zelfs hardnekkige vlekken. Na een eerste verkenningsronde gebruikt de RVM 4 Comfort de LiDAR-lasersensor om een kaart van de ruimtes te maken. Dankzij het geïntegreerde dubbele lasersysteem en de camera detecteert de RVM 4 Comfort platte obstakels zoals kabels of sokken en navigeert eromheen. Extra sensoren voorkomen vallen, bijvoorbeeld van de trap. De ultrasone sensor detecteert tapijten en de Auto Boost-functie past de zuigkracht hierop aan. In de dweilmodus worden tapijten omzeild of worden de roterende dweilschijven automatisch opgetild. Het multifunctionele station wast en droogt de microvezelpads en leegt autonoom het stofreservoir van de robot. Het apparaat kan eenvoudig worden bediend via een app, een vooraf ingesteld schema of met een druk op de knop op het apparaat. Als de schoonmaakrobot hulp nodig heeft, meldt hij dit via spraakuitvoer.
Kenmerken en voordelen
Nauwkeurige navigatie met behulp van artificiële intelligentieDankzij de duale lasersensor detecteert de RVM 4 obstakels en navigeert eromheen, waardoor hij niet vastloopt of schade veroorzaakt. De dual lasersensor stelt hem zelfs in staat om kleine of platte objecten te herkennen die te klein zijn voor het LiDAR-systeem (bijv. schoenen, Met snelle, robuuste LiDAR-navigatie scant en brengt de robot de ruimtes nauwkeurig in kaart, wat zorgt voor de beste oriëntatie voor betrouwbare schoonmaakbeurten, zelfs in het donker.
Dweilunit met roterende dweilschijvenDe roterende dweilschijven met microvezelpads verwijderen effectief vuil dankzij de hoge snelheid en sterke druk op de vloer. Zodra de robot een tapijt detecteert, worden de dweilschijven automatisch opgetild, waardoor wordt voorkomen dat het tapijt nat wordt. De rechter dweilschijf kan worden uitgeschoven voor reiniging langs de randen, wat de beste reinigingsresultaten garandeert.
Tapijtdetectie en Auto BoostDe RVM 4 Comfort detecteert automatisch tapijtzones met behulp van een ultrasone sensor en geeft deze weer op de kaart in de app. Zodra de dweilfunctie is geactiveerd, vermijdt de robot de gedetecteerde tapijtzones of beweegt hij over het tapijt met omhooggetilde dweilunits. De Auto Boost-functie verhoogt de zuigkracht op tapijten wanneer dat nodig is, om zo nog betere schoonmaakresultaten te behalen.
Valdetectiesensor
- De valsensoren voorkomen betrouwbaar dat de RVM 4 Comfort van bijvoorbeeld trappen of afstapjes valt.
- De sensoren scannen de vloer. Als een grote diepte wordt gedetecteerd, ontvangt de controller een signaal dat de robot triggert om te draaien.
Gegevensbescherming en updates
- Als fabrikant met hoofdzetel in Duitsland hecht Kärcher veel belang aan gegevensbescherming en ziet het er nauwlettend op toe dat aan alle toepasselijke wettelijke vereisten wordt voldaan.
- De volledige gegevensoverdracht tussen de app op uw smartphone en uw robotstofzuiger en -dweil verloopt via een cloud naar servers die zich uitsluitend in Duitsland bevinden.
- Regelmatige updates verbeteren en breiden de prestaties van de robotstofzuiger en -dweil en de app uit. Dit betekent ook dat de beveiliging van het systeem voortdurend wordt bijgewerkt om te voldoen aan de actuele specificaties.
Handig bestuurd via de app
- Met de app kunnen veel instellingen worden aangepast aan individuele voorkeuren.
- Met de app kunt u de RVM 4 Comfort robotstofzuiger en -dweil configureren en vanaf elke locatie bedienen. Zelfs als u niet thuis bent.
- Via de app is informatie beschikbaar over de huidige status van het apparaat en een display met de huidige reinigingsvoortgang.
Nauwkeurige mapping met veelzijdige aanpassingsopties
- De app kan meerdere plattegronden opslaan, b.v. voor meerdere verdiepingen.
- Het is mogelijk om zones te definiëren waar de robot niet mag komen of schoonmaken (bijv. de krabpaal van de kat, speelplekken in de kinderkamer of obstakels waar de robot niet omheen kan).
- Definitie van geselecteerde gebieden die meerdere keren moeten worden schoongemaakt, moeten worden gereinigd met een intensieve reinigingsmodus of moeten worden gedweild met meer water.
Aanpassing van de reinigingsparameters
- Definitie van verschillende reinigingsparameters in de app, voor individuele delen van kamers (bijv. zuigkracht of watervolume, aantal reinigingen per oppervlak).
- In de app kunnen schoonmaaktijden en schoonmaakschema's worden aangemaakt.
- De RVM 4 Comfort start reinigingsprocessen autonoom op basis van de geplande data en tijden.
Zelfonderhoud met het multifunctionele station
- Zodra de reinigingstaak is voltooid, keert de RVM 4 Comfort terug naar het multifunctionele station om automatisch het stofreservoir te legen en de microvezelpads te wassen en te drogen.
- De dweilunit wordt sneller gedroogd met hete lucht om geurtjes te voorkomen.
- Er wordt een melding weergegeven als de schoonwatertank leeg is of niet is geplaatst, als de vuilwatertank vol is of niet is geplaatst, of als de filterzak niet is geplaatst.
Specificaties
Technische gegevens
|Batterij aangedreven apparaat
|Oplaadtijd batterij (min)
|230
|Batterij type
|Lithium-Ion batterij
|Batterij spanning (V)
|14,4
|Autonomie van de batterij (Ah)
|5,2
|Geluidsvermogensniveau (dB(A))
|< 67
|Zuigvermogen (Pa)
|max. 15000
|Afvalcontainer (ml)
|300
|Looptijd batterij per oplaadbeurt (min)
|160 (stofzuigen)
|Oppervlakteprestatie (m²/u)
|45
|Schoonwatertank multifunctioneel station. (l)
|2,5
|Vuilwatertank multifunctioneel station. (l)
|3
|Filterzak multifunctioneel station. (l)
|2,3
|Stroomvoorziening voor batterijlader (V/Hz)
|100 / 240 / 50 / 60
|Robotafmetingen (L x B x H) (mm)
|100
|Robotdiameter (mm)
|350
|Robotgewicht (kg)
|3,8
|Afmetingen van het multifunctionele station (L x B x H) (mm)
|310 x 450 x 445,5
|Gewicht van het multifunctionele station (kg)
|6
|Kleur
|Wit
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|4,1
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|14,1
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|350 x 350 x 100
Inbegrepen bij levering
- Reinigingsborstel
- Aantal filterzakken: 1 Stuk(s)
- Zijborstel: 1 x
- Dweilunit
- Dweilschijven.: 2 Stuk(s)
Uitvoering
- Anti-valsensoren
- Autonome reiniging
- Tapijtsensor
- Bediening via app
- Verbonden via WLAN
- Verbinding via Bluetooth
- Slimme services en functionaliteiten in de app
- Spraakuitvoer
- Lasernavigatiesysteem (LiDAR)
- Lasersensor en camera
- Timer: Meerdere timers mogelijk
- Droogreinigingsmodus
- Natreinigingsmodus
- Gecombineerde reinigingsmodus (nat en droog)
- Autonome reiniging: Koud water
- Autonoom drogen van de dweil: Warm
- Automatische stofafvoer
- Vegen tot dicht bij de rand
- Uitschuifbare zijdweil voor het reinigen van randen
- Automatisch uitschuifbare dweileenheid
- Optilbare dweil
- Materiaal filterzak: Vlies
Videos
Toepassingen
- Harde vloeren
- Op laagpolig tapijt
Toebehoren
Onderdelen RVM 4 Comfort
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.