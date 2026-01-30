Schone vloeren, elke dag weer. De intelligente RVM 4 Comfort robotstofzuiger en -dweil reinigt systematisch harde vloeren en laagpolige tapijten. Droog stofzuigen gebeurt door de roterende borstel, een zijborstel en de krachtige zuigfunctie. Twee roterende dweilschijven met microvezelpads, waarvan er één tot aan de rand kan worden uitgeschoven, verwijderen zelfs hardnekkige vlekken. Na een eerste verkenningsronde gebruikt de RVM 4 Comfort de LiDAR-lasersensor om een kaart van de ruimtes te maken. Dankzij het geïntegreerde dubbele lasersysteem en de camera detecteert de RVM 4 Comfort platte obstakels zoals kabels of sokken en navigeert eromheen. Extra sensoren voorkomen vallen, bijvoorbeeld van de trap. De ultrasone sensor detecteert tapijten en de Auto Boost-functie past de zuigkracht hierop aan. In de dweilmodus worden tapijten omzeild of worden de roterende dweilschijven automatisch opgetild. Het multifunctionele station wast en droogt de microvezelpads en leegt autonoom het stofreservoir van de robot. Het apparaat kan eenvoudig worden bediend via een app, een vooraf ingesteld schema of met een druk op de knop op het apparaat. Als de schoonmaakrobot hulp nodig heeft, meldt hij dit via spraakuitvoer.