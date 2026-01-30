Schone vloeren, elke dag weer. De intelligente RVM 4 Comfort Extra robotstofzuiger en -dweil reinigt harde vloeren en laagpolige tapijten op systematische wijze. Droge reiniging wordt uitgevoerd door de roterende borstel, een zijborstel en de krachtige zuigfunctie. Twee ophefbare dweilschijven, waarvan er één tot aan de rand kan worden uitgeschoven, verwijderen zelfs hardnekkige vlekken. Na een eerste verkenningsronde maakt de RVM 4 Comfort Extra met de LiDAR-lasersensor een kaart van de ruimtes. Hier kunnen individuele reinigingsinstellingen worden geconfigureerd. Dankzij het geïntegreerde duale lasersysteem en de camera detecteert de RVM 4 Comfort Extra platte obstakels zoals kabels of sokken en navigeert eromheen. Extra sensoren voorkomen valpartijen, bijvoorbeeld van trappen. De ultrasone sensor detecteert tapijten en de Auto Boost-functie past de zuigkracht hierop aan. In de dweilmodus worden tapijten vermeden of worden de roterende dweilen omhooggetild. Het multifunctionele station wast en droogt de dweilen en leegt automatisch het stofreservoir van de robot. Het apparaat kan eenvoudig worden bediend via een app, een vooraf ingesteld schema of met een druk op de knop op hetapparaat zelf. Als de schoonmaakrobot hulp nodig heeft, laat hij dit via spraakuitvoer weten.