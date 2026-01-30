De veegmachine die een stap verder gaat – de limited edition zwarte S 4 Twin Go!Further, gemaakt van 30 procent gerecycled plastic¹⁾ met exclusieve accessoires, biedt de beste reinigingsresultaten en een hoog comfortniveau. Met zijn krachtige walsborstel, 2 zijborstels en een totale veegbreedte van 680 mm veegt hij moeiteloos oppervlakken tot wel 2400 m² per uur. De machine transporteert het vuil direct in het vuilreservoir van 20 liter. De lange borstelharen van de zijborstels zorgen voor een grondige reiniging tot aan de rand. Bovendien is de S 4 Twin Go!Further uitgerust met een afvalgrijper die handig aan de duwbeugel kan worden geklikt. Hierdoor kan zelfs grof vuil, zoals zwerfvuil, hygiënisch en zonder te bukken worden verzameld. De traploos in hoogte verstelbare duwbeugel kan optimaal worden aangepast aan de lengte van de gebruiker. De veegmachine kan naar wens eenvoudig en zonder te bukken worden ingeklapt dankzij een voetplaat op het frame en aan de handgreep worden gedragen – voor ruimtebesparende opslag. Dankzij de gereedschapsloze bevestiging van de zijborstels is de veegmachine in een handomdraai klaar voor gebruik.