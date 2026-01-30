Handveegmachine S 4 Twin Go!Further
De S 4 Twin Go!Further is een limited edition zwarte veegmachine gemaakt van 30% gerecycled plastic¹⁾ en voorzien van exclusieve accessoires.
De veegmachine die een stap verder gaat – de limited edition zwarte S 4 Twin Go!Further, gemaakt van 30 procent gerecycled plastic¹⁾ met exclusieve accessoires, biedt de beste reinigingsresultaten en een hoog comfortniveau. Met zijn krachtige walsborstel, 2 zijborstels en een totale veegbreedte van 680 mm veegt hij moeiteloos oppervlakken tot wel 2400 m² per uur. De machine transporteert het vuil direct in het vuilreservoir van 20 liter. De lange borstelharen van de zijborstels zorgen voor een grondige reiniging tot aan de rand. Bovendien is de S 4 Twin Go!Further uitgerust met een afvalgrijper die handig aan de duwbeugel kan worden geklikt. Hierdoor kan zelfs grof vuil, zoals zwerfvuil, hygiënisch en zonder te bukken worden verzameld. De traploos in hoogte verstelbare duwbeugel kan optimaal worden aangepast aan de lengte van de gebruiker. De veegmachine kan naar wens eenvoudig en zonder te bukken worden ingeklapt dankzij een voetplaat op het frame en aan de handgreep worden gedragen – voor ruimtebesparende opslag. Dankzij de gereedschapsloze bevestiging van de zijborstels is de veegmachine in een handomdraai klaar voor gebruik.
Kenmerken en voordelen
Handige beschermkap voor de zijborstelMontage van de zijborstel zonder gereedschap voor een snelle opbouw en inzetbaarheid.
Grijptang met bevestiging op de duwbeugelVuil oprapen van trottoirs, onder hagen en in bloembedden op een hygiënische manier en zonder voorover te buigen.
DuurzaamheidskenmerkenOntwerp met 30% gerecycled plastic¹⁾. Verpakking gemaakt van ten minste 80% gerecycled papier. De verpakking bevat plastic zakken die zijn gemaakt van ten minste 50% gerecycled materiaal²⁾.
Instelling van de hoogte met bajonetaansluiting
- Rugvriendelijk vegen dankzij de individueel instelbare hoogte.
Comfortabele voetplaat
- De veegmachine opvouwen zonder te bukken - voor een ruimtesparende opberging.
Eenvoudige verwijdering van de afvalcontainer
- Eenvoudig leegmaken van de vuilcontainer.
Zelfstaand vuilreservoir
- De vuilcontainer leegmaken zonder in contact te komen met enig vuil.
Vegen tot dicht bij de rand
- Grondig vegen van hoeken, kanten en spleten.
Handige draaggreep
- De veegmachien kan eenvoudig worden vervoerd en opgeborgen dankzij de draaggreep.
Specificaties
Technische gegevens
|Werkbreedte met zijborstel (mm)
|680
|Max. oppervlakteprestatie (m²/u)
|2400
|Behuizing / frame
|Plastic/Plastiek
|Vuilreservoir (l)
|20
|Kleur
|zwart
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|10,2
|Gewicht, gebruiksklaar (kg)
|10,2
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|11,8
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|760 x 668 x 940
¹⁾ Alleen het product, alle plastic onderdelen exclusief accessoires. / ²⁾ Met betrekking tot de verpakking in de doos.
Inbegrepen bij levering
- Grijptang: 1 Stuk(s)
- Zijbezems: 2 Stuk(s)
Uitvoering
- Ergonomische duwbeugel
- Onbeperkt instelbare duwbeugel
- Plaatsbesparende opberging
- Voetplaat voor een plaatsbesparende opberging
- Bevestiging van de zijbezem zonder gereedschap
- Zelfstaand vuilreservoir
Toepassingen
- Gebieden rondom het huis en de tuin
- Paden rondom het huis
- Paden
- (Tuin) ingangen, opritten
- Kelder
Toebehoren
Onderdelen S 4 Twin Go!Further
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.