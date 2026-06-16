Ontworpen voor zowel het opzuigen van grote hoeveelheden fijne spaanders en gevaarlijk stof (OEL > 0.1 mg/m³), als voor een gebruik in een explosieve omgeving van Zone 22, maakt deze mobiele industriële stofafzuiger ID 130/22 indruk bij de zwaarste, industriële toepassingen. Zijn krachtige en energiezuinige (IE2) radiaalcompressor met hoge volumestroom maakt het mogelijk om continu te werken in een drieploegensysteem. De koppelgestuurde en mobiele stofafzuiger met een vermogen van 2,2 kW heeft een filtersysteem van stofklasse M, een geïntegreerde mechanische filterschudder en een reservoir van 170 liter. Dit reservoir kan eenvoudig en ergonomisch worden leeggemaakt dankzij de neerzet-trolley en zonder de aandrijfkop te moeten verwijderen. Een PE afvalzak met geïntegreerd sluitmechanisme en een drukontlastingsslang op de stofafzuiger zorgen voor het stofvrij leegmaken en een veilige afvalverwijdering van het opgezogen materiaal.