Industriële stofafzuiger ID 130/22 Z22
De mobiele, robuuste ID 130/22 Z22 is een koppelgestuurde stofafzuiger, geschikt voor Zone 22. Het zuigt grote hoeveelheden fijne spaanders en gevaarlijk stof (OEL > 0.1 mg/m³) op.
Ontworpen voor zowel het opzuigen van grote hoeveelheden fijne spaanders en gevaarlijk stof (OEL > 0.1 mg/m³), als voor een gebruik in een explosieve omgeving van Zone 22, maakt deze mobiele industriële stofafzuiger ID 130/22 indruk bij de zwaarste, industriële toepassingen. Zijn krachtige en energiezuinige (IE2) radiaalcompressor met hoge volumestroom maakt het mogelijk om continu te werken in een drieploegensysteem. De koppelgestuurde en mobiele stofafzuiger met een vermogen van 2,2 kW heeft een filtersysteem van stofklasse M, een geïntegreerde mechanische filterschudder en een reservoir van 170 liter. Dit reservoir kan eenvoudig en ergonomisch worden leeggemaakt dankzij de neerzet-trolley en zonder de aandrijfkop te moeten verwijderen. Een PE afvalzak met geïntegreerd sluitmechanisme en een drukontlastingsslang op de stofafzuiger zorgen voor het stofvrij leegmaken en een veilige afvalverwijdering van het opgezogen materiaal.
Kenmerken en voordelen
Kenmerken extra groot sterfilter en extra patroonfilter
- Langere levensduur, minder onderhoud en lagere kosten.
- Zeer doeltreffende filterreiniging dankzij de verstevigde mazen in de filterzakken.
Eenvoudig en veilig leegmaken zonder de aandrijfkop te moeten verwijderen.
- Neerzettrolley en rolcontainer voor ergonomische lediging.
Uitgerust voor stofklasse M voor hoge arbeidsveiligheid
- Stofklasse M filtertechniek voor het opzuigen van gevaarlijk stof.
DGUV certificaat H3 voor houtstof
- Het H3-certificaat is van toepassing wanneer de machine wordt gebruikt met DN 120.
- Betrouwbare afvalverwijdering van het stof in een PE afvalzak.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|3
|Stroomsoort (V)
|400
|Frequentie (Hz)
|50
|Luchtverplaatsing (l/s/m³/u)
|369 / 1329
|Vacuüm (mbar/kPa)
|25 / 2,5
|Tankinhoud (l)
|170
|Nominaal ingangsvermogen (kW)
|2,2
|Vacuuming type
|Elektrisch
|Filteroppervlak (m²)
|9
|Nominale breedte aansluiting
|ID 140
|Geluidsniveau (dB(A))
|72
|Stofklasse hoofdfilter
|M
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|164
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|168
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|1170 x 790 x 1580
Uitvoering
- Toebehoren inbegrepen bij apparaat: nee
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Toepassingen
- Voor grote hoeveelheden fijne spaanders en gevaarlijk stof (OEL ≥ 0.1 mg/m³)