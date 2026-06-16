Ons ID 90/30 Afc Z22 stofafzuigsysteem kan ook zonder enig probleem gebruikt worden in potentieel explosieve atmosferen. In tegenstelling tot zijn zustermodel – de RE 9/30 – is deze versie extra uitgerust met een draairichtingsmonitor, een visueel waarschuwingssignaal en bijbehorende controle, en is daarom goedgekeurd voor ATEX Zone 22. Het systeem, dat uiterst economisch en stil is (64 dB[A]), kan gebruikt worden in een drieploegensysteem en maakt een grote indruk bij het continu opzuigen van stof dat is afgezet op machines of productielijnen of dat nog in de lucht hier rondom hangt. Een hoogrendementsradiaalventilator (IE3) zorgt voor een constant hoge luchtverplaatsing van ongeveer 900 m³/u. Samen met de 3,2 m² oppervlakte van de hoofdfilter van stofklasse M maakt dit het mogelijk om de machine langdurig te gebruiken, zelfs bij grote hoeveelheden stof. De filter wordt automatisch gereinigd via een elektrische filterschudder.