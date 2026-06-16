Industriële stofafzuiger ID 90/30 Afc Z22
Het stille (64 dB[A]) ID 90/30 Afc Z22 stofafzuigsysteem is geschikt voor het veilig opzuigen van extreem grote hoeveelheden stof en om te worden gebruikt in ATEX Zone 22. Met elektrische filterschudder.
Ons ID 90/30 Afc Z22 stofafzuigsysteem kan ook zonder enig probleem gebruikt worden in potentieel explosieve atmosferen. In tegenstelling tot zijn zustermodel – de RE 9/30 – is deze versie extra uitgerust met een draairichtingsmonitor, een visueel waarschuwingssignaal en bijbehorende controle, en is daarom goedgekeurd voor ATEX Zone 22. Het systeem, dat uiterst economisch en stil is (64 dB[A]), kan gebruikt worden in een drieploegensysteem en maakt een grote indruk bij het continu opzuigen van stof dat is afgezet op machines of productielijnen of dat nog in de lucht hier rondom hangt. Een hoogrendementsradiaalventilator (IE3) zorgt voor een constant hoge luchtverplaatsing van ongeveer 900 m³/u. Samen met de 3,2 m² oppervlakte van de hoofdfilter van stofklasse M maakt dit het mogelijk om de machine langdurig te gebruiken, zelfs bij grote hoeveelheden stof. De filter wordt automatisch gereinigd via een elektrische filterschudder.
Kenmerken en voordelen
Duurzame, uitwasbar pocketfilter en elektrische filterreinigingLangere levensduur, minder onderhoudsinspanning en lagere kosten. Ideaal voor industriële toepassingen. Efficiënte en handige filterreiniging voor een constante zuigkracht.
Eenvoudig en veilig leegmaken zonder de aandrijfkop te moeten verwijderen.Neerzettrolley en rolcontainer voor ergonomische lediging.
Ledigingssysteem zonder grote stofontwikkeling met PE zak.Leegmaken zonder grote stofontwikkeling dankzij het sluitmechanisme en de drukcompensatieslang. Eenvoudig en veilig verwijderen van het afval dankzij de PE zak.
Handige filterreiniging met een elektrische vibratiemotor
- Efficiënte en handige filterreiniging voor een constante zuigkracht.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|3
|Stroomsoort (V)
|400
|Frequentie (Hz)
|50
|Luchtverplaatsing (l/s/m³/u)
|250 / 900
|Vacuüm (mbar/kPa)
|48 / 4,8
|Tankinhoud (l)
|100
|Materiaal van de tank
|metaal
|Nominaal ingangsvermogen (kW)
|3
|Vacuuming type
|Elektrisch
|Filteroppervlak (m²)
|3,2
|Nominale breedte aansluiting
|ID 120
|Geluidsniveau (dB(A))
|64
|Stofklasse hoofdfilter
|M
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|314
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|301,9
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|1497 x 800 x 1690
Uitvoering
- Filters: Zakfilter
- Toebehoren inbegrepen bij apparaat: nee