Het ID 130/22 stofafzuigsysteem heeft een krachtige en energiezuinige (IE2) radiaalcompressor met hoge volumestromen, die ontworpen is voor een continu gebruik in een drieploegensysteem. Het mobiele, koppelgestuurde systeem met een vermogen van 2,2 kW en een filtersysteem van stofklasse M is ontworpen voor het opzuigen van grote hoeveelheden fijne spaanders en stof dat schadelijk is voor de gezondheid (TLV > 0.1 mg/m³). Zijn robuust en service-vriendelijk design voldoet aan alle hoofdvereisten voor zware, industriële toepassingen. Een manueel schudmechanisme reinigt de duurzame, compacte filter op een doeltreffende manier, terwijl het reservoir van 170 liter gemakkelijk en ergonomisch kan worden leeggemaakt zonder dat de aandrijfkop moet worden verwijderd via de neerzet-trolley. Een PE afvalzak met geïntegreerd sluitmechanisme en een drukcompensatieslang op de machine zorgen voor eenstofvrije en veilige verwijdering van het opgezogen vuil. Indien gewenst kunnen nog verschillende beschermingsmechanismes tegen overloop worden geïntegreerd. Het systeem kan verder nog worden uitgebreid met verschillende afzuigpunten, en het toepassingsgebied kan ook worden uitgebreid tot stofklasse H.