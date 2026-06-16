Industriële stofafzuiger ID 130/22 Afc

Compacte, mobele stofafzuiger ID 130/22 Afc met gemotoriseerde filterschudder voor het opzuigen van grote hoeveelheden fijne spaanders en gevaarlijk stof (OEL ≥ 0.1 mg/m³). Koppelgestuurd.

De mobiele, koppelgestuurde, industriële stofafzuiger ID 130/22 Afc met een vermogen van 2,2 kW en een filtersysteem van stofklasse M is ontworpen voor het opzuigen van grote hoeveelheden fijne spaanders en gevaarlijk stof (OEL ≥ 0.1 mg/m³). De duurzame en compacte filter wordt efficiënt gereinigd met een elektrisch schudmechanisme. De stofafzuiger heeft een krachtige en energiezuinige (IE2) radiaalcompressor met hoge volumestromen die ontworpen zijn voor een continu gebruik in een drieploegendienst. Naast zijn robuust en onderhoudsvriendelijk design, voldoet het toestel aan alle hoofdvereisten voor zware, industriële toepassingen. Met de neerzettrolley kan het reservoir van 170 l gemakkelijk en ergonomisch worden leeggemaakt zonder de aandrijfkop te moeten verwijderen. Dankzij een PE afvalzak met geïntegreerd sluitmechanisme en een drukcompensatieslang op de machine, kan het afval stofvrij en veilig worden verwijderd.

Kenmerken en voordelen
Industriële stofafzuiger ID 130/22 Afc: Uitgerust voor stofklasse M voor hoge arbeidsveiligheid
Uitgerust voor stofklasse M voor hoge arbeidsveiligheid
Stofklasse M filtertechniek voor het opzuigen van gevaarlijk stof.
Industriële stofafzuiger ID 130/22 Afc: Eenvoudig en veilig leegmaken zonder de aandrijfkop te moeten verwijderen.
Eenvoudig en veilig leegmaken zonder de aandrijfkop te moeten verwijderen.
Neerzettrolley en rolcontainer voor ergonomische lediging.
Industriële stofafzuiger ID 130/22 Afc: Stofvrij ledigingssysteem voor gevaarlijke materialen
Stofvrij ledigingssysteem voor gevaarlijke materialen
Stofvrij leegmaken dankzij de PE afvalzak met geïntegreerd sluitmechanisme. Betrouwbare afvalverwijdering van het stof in een PE afvalzak.
Specificaties

Technische gegevens

Aantal stroomgroepen (Ph) 3
Stroomsoort (V) 400
Frequentie (Hz) 50
Luchtverplaatsing (l/s/m³/u) 370 / 1329
Vacuüm (mbar/kPa) 33 / 3,3
Tankinhoud (l) 170
Nominaal ingangsvermogen (kW) 2,2
Vacuuming type Elektrisch
Filteroppervlak (m²) 9
Nominale breedte aansluiting ID 140
Geluidsniveau (dB(A)) 75
Stofklasse hoofdfilter M
Gewicht zonder toebehoren (kg) 174
Gewicht (incl. doos) (kg) 174
Afmetingen (l x b x h) (mm) 1170 x 780 x 1580
Industriële stofafzuiger ID 130/22 Afc
Industriële stofafzuiger ID 130/22 Afc
Videos
Toepassingen
  • Voor grote hoeveelheden fijne spaanders en gevaarlijk stof (OEL ≥ 0.1 mg/m³)
Toebehoren