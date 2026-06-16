Industriële stofafzuiger ID 130/22 Afc
Compacte, mobele stofafzuiger ID 130/22 Afc met gemotoriseerde filterschudder voor het opzuigen van grote hoeveelheden fijne spaanders en gevaarlijk stof (OEL ≥ 0.1 mg/m³). Koppelgestuurd.
De mobiele, koppelgestuurde, industriële stofafzuiger ID 130/22 Afc met een vermogen van 2,2 kW en een filtersysteem van stofklasse M is ontworpen voor het opzuigen van grote hoeveelheden fijne spaanders en gevaarlijk stof (OEL ≥ 0.1 mg/m³). De duurzame en compacte filter wordt efficiënt gereinigd met een elektrisch schudmechanisme. De stofafzuiger heeft een krachtige en energiezuinige (IE2) radiaalcompressor met hoge volumestromen die ontworpen zijn voor een continu gebruik in een drieploegendienst. Naast zijn robuust en onderhoudsvriendelijk design, voldoet het toestel aan alle hoofdvereisten voor zware, industriële toepassingen. Met de neerzettrolley kan het reservoir van 170 l gemakkelijk en ergonomisch worden leeggemaakt zonder de aandrijfkop te moeten verwijderen. Dankzij een PE afvalzak met geïntegreerd sluitmechanisme en een drukcompensatieslang op de machine, kan het afval stofvrij en veilig worden verwijderd.
Kenmerken en voordelen
Uitgerust voor stofklasse M voor hoge arbeidsveiligheidStofklasse M filtertechniek voor het opzuigen van gevaarlijk stof.
Eenvoudig en veilig leegmaken zonder de aandrijfkop te moeten verwijderen.Neerzettrolley en rolcontainer voor ergonomische lediging.
Stofvrij ledigingssysteem voor gevaarlijke materialenStofvrij leegmaken dankzij de PE afvalzak met geïntegreerd sluitmechanisme. Betrouwbare afvalverwijdering van het stof in een PE afvalzak.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|3
|Stroomsoort (V)
|400
|Frequentie (Hz)
|50
|Luchtverplaatsing (l/s/m³/u)
|370 / 1329
|Vacuüm (mbar/kPa)
|33 / 3,3
|Tankinhoud (l)
|170
|Nominaal ingangsvermogen (kW)
|2,2
|Vacuuming type
|Elektrisch
|Filteroppervlak (m²)
|9
|Nominale breedte aansluiting
|ID 140
|Geluidsniveau (dB(A))
|75
|Stofklasse hoofdfilter
|M
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|174
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|174
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|1170 x 780 x 1580
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Toepassingen
- Voor grote hoeveelheden fijne spaanders en gevaarlijk stof (OEL ≥ 0.1 mg/m³)