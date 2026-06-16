De mobiele, koppelgestuurde, industriële stofafzuiger ID 130/22 Afc met een vermogen van 2,2 kW en een filtersysteem van stofklasse M is ontworpen voor het opzuigen van grote hoeveelheden fijne spaanders en gevaarlijk stof (OEL ≥ 0.1 mg/m³). De duurzame en compacte filter wordt efficiënt gereinigd met een elektrisch schudmechanisme. De stofafzuiger heeft een krachtige en energiezuinige (IE2) radiaalcompressor met hoge volumestromen die ontworpen zijn voor een continu gebruik in een drieploegendienst. Naast zijn robuust en onderhoudsvriendelijk design, voldoet het toestel aan alle hoofdvereisten voor zware, industriële toepassingen. Met de neerzettrolley kan het reservoir van 170 l gemakkelijk en ergonomisch worden leeggemaakt zonder de aandrijfkop te moeten verwijderen. Dankzij een PE afvalzak met geïntegreerd sluitmechanisme en een drukcompensatieslang op de machine, kan het afval stofvrij en veilig worden verwijderd.