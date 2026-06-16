Industriële stofafzuiger ID 30/30 Afc
De ID 30/30 Afc stofafzuiger is een mobiele machine voor een veilige scheiding van hardnekkig vuil en spaanders in bewerkingscentra. De hogedruk compressor maakt dit mogelijk.
ID 30/30 Afc: een mobiele stofafzuiger voor industriële bewerkingscentra. Met een hogedruk compressor, die betrouwbaar alle mogelijk kleverig stof en spaanders scheidt. Een schakelkast met automatische filterschudder garandeert een lange levensduur van de filter. Op aanvraag is er ook een differentieelschakelaar beschikbaar voor de filterbewaking, en een ultrasone afstandssensor voor de bewaking van het vulniveau. De machine is beschikbaar in verschillende prestatie- en filterklasses (tot filterklasse "H" voor het scheiden van kankerverwekkende stoffen).
Kenmerken en voordelen
Eenvoudig en veilig leegmaken zonder de aandrijfkop te moeten verwijderen.
- Neerzettrolley en rolcontainer voor ergonomische lediging.
Stofvrij ledigingssysteem voor gevaarlijke materialen
- Leegmaken zonder grote stofontwikkeling dankzij het sluitmechanisme en de drukcompensatieslang.
- Eenvoudig en veilig verwijderen van het afval dankzij de PE zak.
Handige filterreiniging met een elektrische vibratiemotor
- Efficiënte en handige filterreiniging voor een constante zuigkracht.
Uitgerust voor stofklasse M voor hoge arbeidsveiligheid
- Stofklasse M filtertechniek voor het opzuigen van gevaarlijk stof.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|3
|Stroomsoort (V)
|400
|Frequentie (Hz)
|50
|Luchtverplaatsing (l/s/m³/u)
|87,5 / 315
|Vacuüm (mbar/kPa)
|260 / 26
|Tankinhoud (l)
|50
|Nominaal ingangsvermogen (kW)
|3
|Vacuuming type
|Elektrisch
|Filteroppervlak (m²)
|3,2
|Nominale breedte aansluiting
|ID 50
|Geluidsniveau (dB(A))
|62
|Stofklasse hoofdfilter
|M
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|170
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|170,9
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|915 x 777 x 1938