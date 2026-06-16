ID 30/30 Afc: een mobiele stofafzuiger voor industriële bewerkingscentra. Met een hogedruk compressor, die betrouwbaar alle mogelijk kleverig stof en spaanders scheidt. Een schakelkast met automatische filterschudder garandeert een lange levensduur van de filter. Op aanvraag is er ook een differentieelschakelaar beschikbaar voor de filterbewaking, en een ultrasone afstandssensor voor de bewaking van het vulniveau. De machine is beschikbaar in verschillende prestatie- en filterklasses (tot filterklasse "H" voor het scheiden van kankerverwekkende stoffen).