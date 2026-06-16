Industriële stofafzuiger ID 350/110 Afc
Ons 350/110 Afc middendruk stofafzuigsysteem is een betrouwbare oplossing voor professionele toepassingen en zuigt veilig en schoon grote hoeveelheden stof en fijne spaanders op.
Het opzuigen van grote hoeveelheden stof en fijne spaanders in industriële omgevingen is de hoofdtoepassing van het 350/110 Afc middendruk stofafzuigsysteem. Het systeem is uitgerust met een pocketfilter die gecertifieerd is voor stofklasse M in overeenstemming met DIN EN 60335-2-69 alsook met een mobiel reservoir van 100 liter (DN 250) met een inspectievenster en een geïntegreerde, ronde bodemzak met neerhouder en een drukcompensatieslang (DN 25) met snelkoppeling. Het aandrijfgedeelte is volledig geluiddicht om het bedieningslawaai tot een minimum te beperken en hij heeft ook een uitlaatgasdemper. Eveneens standaard inbegrepen in de levering, is een schakelkast volgens de IP 54-beschermingsklasse (in overeenstemming met de Duitse VDE-regelgeving 0113).
Kenmerken en voordelen
Uitgerust voor stofklasse M voor hoge arbeidsveiligheidFiltertechniek van stofklasse M voor het veilig opzuigen van gevaarlijk stof.
Eenvoudig en veilig leegmaken zonder de aandrijfkop te moeten verwijderen.Stofvrij leegmaken dankzij de PE afvalzak met geïntegreerd sluitmechanisme. Eenvoudige afvalverwijdering van het stof in een PE afvalzak.
Duurzame, uitwasbar pocketfilter en elektrische filterreinigingOnonderbroken stofzuigen aan een hoge zuigkracht zonder enige beperking van het filtereffect. Gelaste naden garanderen een lange levensduur van het zakfilter. Voor een efficiënte en handige filterreiniging en een constante zuigkracht.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|3
|Stroomsoort (V)
|400
|Frequentie (Hz)
|50
|Luchtverplaatsing (l/s/m³/u)
|972 / 3500
|Vacuüm (mbar/kPa)
|71 / 7,1
|Tankinhoud (l)
|100
|Nominaal ingangsvermogen (kW)
|11
|Vacuuming type
|Elektrisch
|Filteroppervlak (m²)
|24
|Nominale breedte aansluiting
|ID 250
|Geluidsniveau (dB(A))
|75
|Stofklasse hoofdfilter
|M
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|754
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|797
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|1460 x 1389 x 3093
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Toepassingen
- Voor het opzuigen van grote hoeveelheden gevaarlijk stof (OEL ≥ 0.1 mg/m³).
- Voor het opzuigen van grote hoeveelheden fijne spaanders en fijn of gevaarlijk stof (OEL ≥ 0.1 mg/m³).