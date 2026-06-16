Industriële stofafzuiger ID 350/110 Afc

Ons 350/110 Afc middendruk stofafzuigsysteem is een betrouwbare oplossing voor professionele toepassingen en zuigt veilig en schoon grote hoeveelheden stof en fijne spaanders op.

Het opzuigen van grote hoeveelheden stof en fijne spaanders in industriële omgevingen is de hoofdtoepassing van het 350/110 Afc middendruk stofafzuigsysteem. Het systeem is uitgerust met een pocketfilter die gecertifieerd is voor stofklasse M in overeenstemming met DIN EN 60335-2-69 alsook met een mobiel reservoir van 100 liter (DN 250) met een inspectievenster en een geïntegreerde, ronde bodemzak met neerhouder en een drukcompensatieslang (DN 25) met snelkoppeling. Het aandrijfgedeelte is volledig geluiddicht om het bedieningslawaai tot een minimum te beperken en hij heeft ook een uitlaatgasdemper. Eveneens standaard inbegrepen in de levering, is een schakelkast volgens de IP 54-beschermingsklasse (in overeenstemming met de Duitse VDE-regelgeving 0113).

Kenmerken en voordelen
Industriële stofafzuiger ID 350/110 Afc: Uitgerust voor stofklasse M voor hoge arbeidsveiligheid
Uitgerust voor stofklasse M voor hoge arbeidsveiligheid
Filtertechniek van stofklasse M voor het veilig opzuigen van gevaarlijk stof.
Industriële stofafzuiger ID 350/110 Afc: Eenvoudig en veilig leegmaken zonder de aandrijfkop te moeten verwijderen.
Eenvoudig en veilig leegmaken zonder de aandrijfkop te moeten verwijderen.
Stofvrij leegmaken dankzij de PE afvalzak met geïntegreerd sluitmechanisme. Eenvoudige afvalverwijdering van het stof in een PE afvalzak.
Industriële stofafzuiger ID 350/110 Afc: Duurzame, uitwasbar pocketfilter en elektrische filterreiniging
Duurzame, uitwasbar pocketfilter en elektrische filterreiniging
Ononderbroken stofzuigen aan een hoge zuigkracht zonder enige beperking van het filtereffect. Gelaste naden garanderen een lange levensduur van het zakfilter. Voor een efficiënte en handige filterreiniging en een constante zuigkracht.
Specificaties

Technische gegevens

Aantal stroomgroepen (Ph) 3
Stroomsoort (V) 400
Frequentie (Hz) 50
Luchtverplaatsing (l/s/m³/u) 972 / 3500
Vacuüm (mbar/kPa) 71 / 7,1
Tankinhoud (l) 100
Nominaal ingangsvermogen (kW) 11
Vacuuming type Elektrisch
Filteroppervlak (m²) 24
Nominale breedte aansluiting ID 250
Geluidsniveau (dB(A)) 75
Stofklasse hoofdfilter M
Gewicht zonder toebehoren (kg) 754
Gewicht (incl. doos) (kg) 797
Afmetingen (l x b x h) (mm) 1460 x 1389 x 3093
Industriële stofafzuiger ID 350/110 Afc
Industriële stofafzuiger ID 350/110 Afc
Videos
Toepassingen
  • Voor het opzuigen van grote hoeveelheden gevaarlijk stof (OEL ≥ 0.1 mg/m³).
  • Voor het opzuigen van grote hoeveelheden fijne spaanders en fijn of gevaarlijk stof (OEL ≥ 0.1 mg/m³).
Toebehoren