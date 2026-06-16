Het opzuigen van grote hoeveelheden stof en fijne spaanders in industriële omgevingen is de hoofdtoepassing van het 350/110 Afc middendruk stofafzuigsysteem. Het systeem is uitgerust met een pocketfilter die gecertifieerd is voor stofklasse M in overeenstemming met DIN EN 60335-2-69 alsook met een mobiel reservoir van 100 liter (DN 250) met een inspectievenster en een geïntegreerde, ronde bodemzak met neerhouder en een drukcompensatieslang (DN 25) met snelkoppeling. Het aandrijfgedeelte is volledig geluiddicht om het bedieningslawaai tot een minimum te beperken en hij heeft ook een uitlaatgasdemper. Eveneens standaard inbegrepen in de levering, is een schakelkast volgens de IP 54-beschermingsklasse (in overeenstemming met de Duitse VDE-regelgeving 0113).