Speciaal ontwikkeld voor het verwijderen van fijn, schadelijk en ook explosief stof: onze middenklasse industriële stofzuiger IVM 60/30 M Z22 maakt indruk met zijn duurzame zijkanaalcompressor en driefasige werking voor ononderbroken gebruik in de industrie en, indien nodig, dag en nacht doorgaand. De robuuste machine, met zijn behuizing van resistent staal en een zuurbestendige roestvaste body en reservoir, heeft een grote sterfilter in stofklasse M en voldoet aan de vereisten voor werk in ATEX Zone 22. De stofzuiger is ook gecertificeerd conform 2014/34/EU. Grote wielen garanderen maximale mobiliteit, en de betrouwbare, handmatige filterreiniging met aandrijving verlengt de levensduur van de filter en reduceert het onderhoud.