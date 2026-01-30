Industriezuiger IVM 60/30 M Z22
Mobiele middenklasse industriële stofzuiger IVM 60/30 M Z22 gecertificeerd conform 2014/34/EU en geschikt voor ATEX Zone 22 met zijkanaalcompressor voor vele toepassingen in de industrie.
Speciaal ontwikkeld voor het verwijderen van fijn, schadelijk en ook explosief stof: onze middenklasse industriële stofzuiger IVM 60/30 M Z22 maakt indruk met zijn duurzame zijkanaalcompressor en driefasige werking voor ononderbroken gebruik in de industrie en, indien nodig, dag en nacht doorgaand. De robuuste machine, met zijn behuizing van resistent staal en een zuurbestendige roestvaste body en reservoir, heeft een grote sterfilter in stofklasse M en voldoet aan de vereisten voor werk in ATEX Zone 22. De stofzuiger is ook gecertificeerd conform 2014/34/EU. Grote wielen garanderen maximale mobiliteit, en de betrouwbare, handmatige filterreiniging met aandrijving verlengt de levensduur van de filter en reduceert het onderhoud.
Kenmerken en voordelen
Gecertificeerd voor ATEX Zone 22Explosieveilige industriële stofzuiger voor veilig stofzuigen in ATEX Zone 22.
Stofklasse MVolledig apparaat gecertificeerd volgens DIN EN 60335-2-69 voor stofklasse M.
Slijtvaste zijkanaalcompressorMet 3 kW vermogen en zachte start voor het opzuigen van grote hoeveelheden stof en vaste stoffen. Voor krachtige zuigkracht en een levensduur van minimaal 20.000 uur. Geschikt voor meerploegendienst en/of met meerdere zuigpunten.
Handmatige IVM-filterreiniging
- Moeiteloze bediening door middel van een ergonomisch geplaatste hendel indien nodig.
- Verlengt de levensduur van het filter en vermindert zo de onderhoudsinspanning.
- Identieke reinigingsresultaten, ongeacht de gebruikte kracht.
Voorzien van extra groot sterfilter
- Voor veilig stofzuigen van vaste stoffen en stoffen tot stofklasse M.
- Ook geschikt voor grote hoeveelheden stof.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|3
|Stroomsoort (V)
|400
|Frequentie (Hz)
|50
|Luchtverplaatsing (l/s/m³/u)
|68 / 244,8
|Vacuüm (mbar/kPa)
|286 / 28,6
|Tankinhoud (l)
|60
|Nominaal ingangsvermogen (kW)
|3
|Vacuuming type
|Elektrisch
|Nominale breedte aansluiting
|ID 70
|Nominale breedte toebehoren
|ID 50
|Geluidsniveau (dB(A))
|79
|Stofklasse hoofdfilter
|M
|Filteroppervlak voor de hoofdfilter (m²)
|2
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|102
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|102,8
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|1040 x 680 x 1840
Uitvoering
- Toebehoren inbegrepen bij apparaat: nee