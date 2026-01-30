Voor het veilig stofzuigen van zeer grote hoeveelheden stof die gevaarlijk zijn voor de gezondheid, met stofklasse M-certificaat en ook toegestaan voor gebruik in Ex Zone 22: onze IVS 100/55 M Z22 superklasse industriële stofzuiger met krachtige zijkanaalcompressor van 5,5 kW. De uiterst efficiënte machine (IE2) is geschikt voor zowel stationair als mobiel continubedrijf. Dankzij zijn geïntegreerde softstartfunctie kan hij zelfs bediend worden met normale 16 ampère industriële stopcontacten. De grote en toch compact uitgevoerde sterfilter is goedgekeurd voor stofklasse M en wordt met een horizontaal filterschudsysteem gereinigd. Een geïntegreerde aandrijving zorgt voor een gerichte krachtoverbrenging waardoor het filter altijd even goed wordt gereinigd. Diverse opbergmogelijkheden voor toebehoren op de zuiger, het afneemmechanisme van het 100 liter grote roestvrijstalen reservoir en eenhandige (optionele) afstandsbediening onderstrepen het gebruiksvriendelijke concept van de zuiger.