Industriezuiger IVS 100/55 M Z22
Onze industriële stofzuiger IVS 100/55 M Z22 uit de superklasse met een krachtige zijkanaalcompressor van 5,5 Kw voor het veilig stofzuigen van grote hoeveelheden potentieel explosieve M-klasse stof.
Voor het veilig stofzuigen van zeer grote hoeveelheden stof die gevaarlijk zijn voor de gezondheid, met stofklasse M-certificaat en ook toegestaan voor gebruik in Ex Zone 22: onze IVS 100/55 M Z22 superklasse industriële stofzuiger met krachtige zijkanaalcompressor van 5,5 kW. De uiterst efficiënte machine (IE2) is geschikt voor zowel stationair als mobiel continubedrijf. Dankzij zijn geïntegreerde softstartfunctie kan hij zelfs bediend worden met normale 16 ampère industriële stopcontacten. De grote en toch compact uitgevoerde sterfilter is goedgekeurd voor stofklasse M en wordt met een horizontaal filterschudsysteem gereinigd. Een geïntegreerde aandrijving zorgt voor een gerichte krachtoverbrenging waardoor het filter altijd even goed wordt gereinigd. Diverse opbergmogelijkheden voor toebehoren op de zuiger, het afneemmechanisme van het 100 liter grote roestvrijstalen reservoir en eenhandige (optionele) afstandsbediening onderstrepen het gebruiksvriendelijke concept van de zuiger.
Kenmerken en voordelen
Gecertificeerd voor ATEX Zone 22Explosieveilige industriële stofzuiger voor veilig stofzuigen in ATEX Zone 22.
Stofklasse MVolledig apparaat gecertificeerd volgens DIN EN 60335-2-69 voor stofklasse M.
Slijtvaste zijkanaalcompressorMet 5,5 kW vermogen en een soft-start voor grote hoeveelheden stof en vaste stoffen. Voor krachtige zuigkracht en een levensduur van minimaal 20.000 uur. Geschikt voor meerploegendienst en/of met meerdere zuigpunten.
Handmatige IVS-filterreiniging
- Moeiteloze bediening door middel van een ergonomisch geplaatste hendel indien nodig.
- Verlengt de levensduur van het filter en vermindert zo de onderhoudsinspanning.
- Identieke reinigingsresultaten, ongeacht de gebruikte kracht.
Voorzien van extra groot sterfilter
- Ook geschikt voor olieachtige en klevende stoffen dankzij een speciale coating.
- Ook geschikt voor grote hoeveelheden stof.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|3
|Stroomsoort (V)
|400
|Frequentie (Hz)
|50
|Luchtverplaatsing (l/s/m³/u)
|138 / 500
|Vacuüm (mbar/kPa)
|240 / 24
|Tankinhoud (l)
|100
|Materiaal van de tank
|Roestvrij staal
|Nominaal ingangsvermogen (kW)
|5,5
|Vacuuming type
|Elektrisch
|Nominale breedte aansluiting
|ID 70
|Nominale breedte toebehoren
|ID 70 ID 50
|Geluidsniveau (dB(A))
|77
|Stofklasse hoofdfilter
|M
|Filteroppervlak voor de hoofdfilter (m²)
|2,2
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|157
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|157,9
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|1202 x 686 x 1500
Uitvoering
- Toebehoren inbegrepen bij apparaat: nee