De IVS 100/75 M Z22 is het topmodel in ons programma explosieveilige industriële stofzuigers. Met een 7,5 kW sterke zijkanaalcompressor is de zuiger perfect uitgerust om in mobiel en stationair continubedrijf zeer grote volumes ook zeer zware stoffen op te zuigen. De zuiger die wordt aangedreven door een zacht aanlopende draaistroommotor die vermogenspieken bij het inschakelen voorkomt en zeer zuinig is (IE2), maakt indruk met het intelligente concept en de grote gebruiksvriendelijkheid. Hij is geschikt voor het opzuigen van zeer grote hoeveelheden fijn stof dat schadelijk is voor de gezondheid en potentieel explosieve stoffen. Bovendien is hij toegestaan voor gebruik in Zone 22 en gecertificeerd voor stofklasse M. De grote, voor stofklasse M goedgekeurde sterfilter wordt gereinigd door een horizontaal filterschudmechanisme, wat voor een optimale zuigkracht zorgt. Ook het afneemmechanisme van het corrosievrije 100-liter roestvrijstalen reservoir en de diverse opbergmogelijkheden voor toebehoren ondersteunen de gebruiker bij het werk.