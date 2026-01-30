Industriezuiger IVS 100/75 M Z22 *EU
Met 7,5 Kw heeft de IVS 100/75 M Z22 de meest krachtige zijkanaalcompressor in ons assortiment. Explosieveilige machine voor Zone 22 met sotfklasse M-certificaat.
De IVS 100/75 M Z22 is het topmodel in ons programma explosieveilige industriële stofzuigers. Met een 7,5 kW sterke zijkanaalcompressor is de zuiger perfect uitgerust om in mobiel en stationair continubedrijf zeer grote volumes ook zeer zware stoffen op te zuigen. De zuiger die wordt aangedreven door een zacht aanlopende draaistroommotor die vermogenspieken bij het inschakelen voorkomt en zeer zuinig is (IE2), maakt indruk met het intelligente concept en de grote gebruiksvriendelijkheid. Hij is geschikt voor het opzuigen van zeer grote hoeveelheden fijn stof dat schadelijk is voor de gezondheid en potentieel explosieve stoffen. Bovendien is hij toegestaan voor gebruik in Zone 22 en gecertificeerd voor stofklasse M. De grote, voor stofklasse M goedgekeurde sterfilter wordt gereinigd door een horizontaal filterschudmechanisme, wat voor een optimale zuigkracht zorgt. Ook het afneemmechanisme van het corrosievrije 100-liter roestvrijstalen reservoir en de diverse opbergmogelijkheden voor toebehoren ondersteunen de gebruiker bij het werk.
Kenmerken en voordelen
Geschikt voor Zone 22IVS-Ex-zuigers staan garant voor optimale veiligheid door gebruik van de nieuwste techniek. Betrouwbaar stofzuigen van stoffen die de gezondheid in gevaar kunnen brengen, zoals explosief stof.
Energiebesparende soft startLage stroom bij het opstarten voorkomt dalingen van het voltage bij de stroomvoorziening. Lagere energiepieken zorgen voor lagere energiekosten. Slechts geringe zekering nodig. (Tot 5,5 A is 16 A zekering voldoende.)
Gebruiksvriendelijk neerzetmechanismeReservoir gemakkelijk en snel aan handgreep wegnemen. Aan de praktische greep kan het reservoir naar de leegplek worden geduwd of geschoven. Door de grote industriewielen ook op oneffen ondergrond en met zware belading gemakkelijk te verrijden.
Horizontale bediening van filterreinigingssysteem
- De hendel voor handmatige filterreiniging is aangebracht op een aangename bedienhoogte wat bijdraagt aan comfortabel werken.
- Een aandrijving zorgt onafhankelijk van de krachtsinspanning van de gebruiker altijd voor goede reinigingsresultaten.
- Langere levensduur van het filter door frequentere filterreiniging en gedoseerde krachtoverbrenging naar het filter.
Gebruiksvriendelijke hantering
- Dankzij de slanghaak en de ruimte voor toebehoren zijn hulpmiddelen altijd bij de hand en netjes opgeborgen.
- Geïntegreerde kabelhaak voor veilig ophangen van kabel.
Optionele afstandsbediening
- Optionele radiogestuurde afstandsbediening voor ingebruikname van de machine tot 100 m afstand.
- Handige, tijdbesparende werking van de machine in één enkele voorwaartse beweging.
- Optimale benutting van de ruimte: de industriezuiger kan op ongebruikte plaatsen of veiligheidszones worden neergezet.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|3
|Stroomsoort (V)
|400
|Frequentie (Hz)
|50
|Luchtverplaatsing (l/s/m³/u)
|148 / 536
|Vacuüm (mbar/kPa)
|290 / 29
|Tankinhoud (l)
|100
|Materiaal van de tank
|Roestvrij staal
|Nominaal ingangsvermogen (kW)
|7,5
|Vacuuming type
|Elektrisch
|Nominale breedte aansluiting
|ID 70
|Nominale breedte toebehoren
|ID 70 ID 50
|Geluidsniveau (dB(A))
|73
|Stofklasse hoofdfilter
|M
|Filteroppervlak voor de hoofdfilter (m²)
|2,2
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|180
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|180,9
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|1202 x 686 x 1495
Uitvoering
- Toebehoren inbegrepen bij apparaat: nee