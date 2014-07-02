Industriezuiger IVC 60/24-2 Ap
Compacte en wendbare industriezuiger met halfautomatisch filterreinigingssysteem, grote wielen en en zwenkwieltjes met rem. Ideaal voor de reiniging van productiemachines en -ruimtes.
De IVC 60/24-2 Ap is een compacte industriezuiger met grote wielen en zwenkwieltjes met rem. Deze wendbare machine uit de instapklasse is ontworpen voor de mobiele reiniging van productiemachines en -ruimtes. Het halfautomatisch filterreinigingsesysteem garandeert een lange levensduur.
Kenmerken en voordelen
Uitgerust met twee ventilatormotorenVoor krachtige zuigkracht en optimale reinigingsprestaties. Elektronische aansturing van de aandrijving om hoge aanloopstromen te vermijden.
Handmatige Ap-filterreiniging van IVC.Moeiteloze bediening door middel van een ergonomisch geplaatste hendel indien nodig. Verlengt de levensduur van het filter en vermindert zo de onderhoudsinspanning.
Uitgerust met compact vlakfilterDuidelijk compact ontwerp van het filter. Geschikt voor het opzuigen van vrijstromende, droge stoffen tot stofklasse M.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Stroomsoort (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Luchtverplaatsing (l/s/m³/u)
|148 / 532
|Vacuüm (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Tankinhoud (l)
|60
|Materiaal van de tank
|Roestvrij staal
|Nominaal ingangsvermogen (kW)
|2,4
|Vacuuming type
|Elektrisch
|Nominale breedte aansluiting
|ID 70
|Nominale breedte toebehoren
|ID 70 ID 50 ID 40
|Geluidsniveau (dB(A))
|73
|Stofklasse hoofdfilter
|M
|Filteroppervlak voor de hoofdfilter (m²)
|0,95
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|59
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|970 x 690 x 995
Uitvoering
- Hoofdfilter: Vlakfilter
- Toebehoren inbegrepen bij apparaat: nee