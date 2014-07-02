Industriezuiger IVC 60/24-2 Ap

Compacte en wendbare industriezuiger met halfautomatisch filterreinigingssysteem, grote wielen en en zwenkwieltjes met rem. Ideaal voor de reiniging van productiemachines en -ruimtes.

De IVC 60/24-2 Ap is een compacte industriezuiger met grote wielen en zwenkwieltjes met rem. Deze wendbare machine uit de instapklasse is ontworpen voor de mobiele reiniging van productiemachines en -ruimtes. Het halfautomatisch filterreinigingsesysteem garandeert een lange levensduur.

Kenmerken en voordelen
Industriezuiger IVC 60/24-2 Ap: Uitgerust met twee ventilatormotoren
Voor krachtige zuigkracht en optimale reinigingsprestaties. Elektronische aansturing van de aandrijving om hoge aanloopstromen te vermijden.
Industriezuiger IVC 60/24-2 Ap: Handmatige Ap-filterreiniging van IVC.
Moeiteloze bediening door middel van een ergonomisch geplaatste hendel indien nodig. Verlengt de levensduur van het filter en vermindert zo de onderhoudsinspanning.
Industriezuiger IVC 60/24-2 Ap: Uitgerust met compact vlakfilter
Duidelijk compact ontwerp van het filter. Geschikt voor het opzuigen van vrijstromende, droge stoffen tot stofklasse M.
Specificaties

Technische gegevens

Aantal stroomgroepen (Ph) 1
Stroomsoort (V) 220 / 240
Frequentie (Hz) 50 / 60
Luchtverplaatsing (l/s/m³/u) 148 / 532
Vacuüm (mbar/kPa) 254 / 25,4
Tankinhoud (l) 60
Materiaal van de tank Roestvrij staal
Nominaal ingangsvermogen (kW) 2,4
Vacuuming type Elektrisch
Nominale breedte aansluiting ID 70
Nominale breedte toebehoren ID 70 ID 50 ID 40
Geluidsniveau (dB(A)) 73
Stofklasse hoofdfilter M
Filteroppervlak voor de hoofdfilter (m²) 0,95
Gewicht zonder toebehoren (kg) 59
Afmetingen (l x b x h) (mm) 970 x 690 x 995

Uitvoering

  • Hoofdfilter: Vlakfilter
  • Toebehoren inbegrepen bij apparaat: nee
