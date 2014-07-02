De compacte IVC 60/24-2 Tact² industriezuiger is ideaal voor de reiniging van productieruimtes en -machines. Het apparaat is uitegerust met grote wielen en zwenkwieljtes met rem, waardoor hij gemakkelijk te verplaatsen is en ideaal is voor mobiel gebruik. Het TACT² automatisch filterreinigingssysteem garandeert lange werkuren zonder onderbreking.