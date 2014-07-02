De IVC 60/24-2 Tact² M is een compact industriezuiger met grote wielen en zwenkwieltjes met rem. Deze uiterst wendbare machine is ideaal voor de reiniging van productiemachines en -ruimtes. Deze stofzuiger is ook goedgekeurd voor gezondheidsbedreigend stof van stofklasse M. Het Tact² automatisch filterreinigingssysteem garandeert lange periodes van ononderbroken werk.