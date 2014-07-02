Industriezuiger IVC 60/24-2 Tact² M

Compacte, wendbare industriezuiger met Tact² automatisch filterreinigingssysteem. Ideaal voor de reiniging van productiemachines en productieruimtes met gezondheidsbedreigend stof van de stofklasse M.

De IVC 60/24-2 Tact² M is een compact industriezuiger met grote wielen en zwenkwieltjes met rem. Deze uiterst wendbare machine is ideaal voor de reiniging van productiemachines en -ruimtes. Deze stofzuiger is ook goedgekeurd voor gezondheidsbedreigend stof van stofklasse M. Het Tact² automatisch filterreinigingssysteem garandeert lange periodes van ononderbroken werk.

Kenmerken en voordelen
Industriezuiger IVC 60/24-2 Tact² M: Stofklasse M
Stofklasse M
Volledig apparaat gecertificeerd volgens DIN EN 60335-2-69 voor stofklasse M.
Industriezuiger IVC 60/24-2 Tact² M: Uitgerust met twee ventilatormotoren
Uitgerust met twee ventilatormotoren
Voor krachtige zuigkracht en optimale reinigingsprestaties. Elektronische aansturing van de aandrijving om hoge aanloopstromen te vermijden.
Industriezuiger IVC 60/24-2 Tact² M: Automatisch filterreinigingssysteem Tact²
Automatisch filterreinigingssysteem Tact²
Automatische reiniging van de filters door middel van gerichte en krachtige luchtstoten. Ondanks filterreiniging blijft de zuigkracht constant hoog. Een lange levensduur van het filter verlaagt de onderhoudskosten.
Met compacte vlakfilter
  • Duidelijk compact ontwerp van het filter.
  • Geschikt voor het opzuigen van vrijstromende, droge stoffen tot stofklasse M.
Specificaties

Technische gegevens

Aantal stroomgroepen (Ph) 1
Stroomsoort (V) 220 / 240
Frequentie (Hz) 50 / 60
Luchtverplaatsing (l/s/m³/u) 148 / 532
Vacuüm (mbar/kPa) 254 / 25,4
Tankinhoud (l) 60
Materiaal van de tank Roestvrij staal
Nominaal ingangsvermogen (kW) 2,4
Vacuuming type Elektrisch
Nominale breedte aansluiting ID 70
Nominale breedte toebehoren ID 50 ID 40
Geluidsniveau (dB(A)) 73
Stofklasse hoofdfilter M
Filteroppervlak voor de hoofdfilter (m²) 0,95
Gewicht zonder toebehoren (kg) 60
Afmetingen (l x b x h) (mm) 970 x 690 x 995

Uitvoering

  • Hoofdfilter: Vlakfilter
  • Toebehoren inbegrepen bij apparaat: nee
Industriezuiger IVC 60/24-2 Tact² M
Industriezuiger IVC 60/24-2 Tact² M
Industriezuiger IVC 60/24-2 Tact² M
Industriezuiger IVC 60/24-2 Tact² M
Videos
Toebehoren