Industriezuiger IVC 60/24-2 Tact² M
Compacte, wendbare industriezuiger met Tact² automatisch filterreinigingssysteem. Ideaal voor de reiniging van productiemachines en productieruimtes met gezondheidsbedreigend stof van de stofklasse M.
De IVC 60/24-2 Tact² M is een compact industriezuiger met grote wielen en zwenkwieltjes met rem. Deze uiterst wendbare machine is ideaal voor de reiniging van productiemachines en -ruimtes. Deze stofzuiger is ook goedgekeurd voor gezondheidsbedreigend stof van stofklasse M. Het Tact² automatisch filterreinigingssysteem garandeert lange periodes van ononderbroken werk.
Kenmerken en voordelen
Stofklasse MVolledig apparaat gecertificeerd volgens DIN EN 60335-2-69 voor stofklasse M.
Uitgerust met twee ventilatormotorenVoor krachtige zuigkracht en optimale reinigingsprestaties. Elektronische aansturing van de aandrijving om hoge aanloopstromen te vermijden.
Automatisch filterreinigingssysteem Tact²Automatische reiniging van de filters door middel van gerichte en krachtige luchtstoten. Ondanks filterreiniging blijft de zuigkracht constant hoog. Een lange levensduur van het filter verlaagt de onderhoudskosten.
Met compacte vlakfilter
- Duidelijk compact ontwerp van het filter.
- Geschikt voor het opzuigen van vrijstromende, droge stoffen tot stofklasse M.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Stroomsoort (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Luchtverplaatsing (l/s/m³/u)
|148 / 532
|Vacuüm (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Tankinhoud (l)
|60
|Materiaal van de tank
|Roestvrij staal
|Nominaal ingangsvermogen (kW)
|2,4
|Vacuuming type
|Elektrisch
|Nominale breedte aansluiting
|ID 70
|Nominale breedte toebehoren
|ID 50 ID 40
|Geluidsniveau (dB(A))
|73
|Stofklasse hoofdfilter
|M
|Filteroppervlak voor de hoofdfilter (m²)
|0,95
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|60
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|970 x 690 x 995
Uitvoering
- Hoofdfilter: Vlakfilter
- Toebehoren inbegrepen bij apparaat: nee