Industriezuiger IVM 40/24-2 M ACD
De IVM 40/24-2 M ACD, een mobiele en robuuste industriële stofzuiger uit de middenklasse met twee motoren, maakt indruk bij het opzuigen van fijne en grove brandbare stofsoorten.
Duurzaam, robuust, compact, mobiel: onze IVM 40/24-2 M ACD industriële stofzuiger uit de middenklasse met twee motoren is geschikt voor universeel opzuigen van fijne en grove brandbare vaste stoffen buiten een ATEX-zone. De betrouwbare machine werkt in eenfasige werking en beide motoren kunnen afzonderlijk worden bediend. Het grote, gecertificeerde sterfilter van stofklasse M kan eenvoudig, comfortabel en betrouwbaar worden gereinigd met het Pull and Clean-filtersysteem zonder de stofzuiger uit te schakelen. Het filter en de opvangbakken van de industriële stofzuiger zijn gemaakt van zuurbestendig roestvrij staal, terwijl het chassis is gemaakt van duurzaam staal en is voorzien van grote wielen voor gemakkelijk transport.
Kenmerken en voordelen
ACD - Toegepast op Brandbaar StofVoor het veilig en economisch stofzuigen van brandbaar stof. Voldoet aan de IEC 60335-2-69-norm.
Stofklasse MVolledig apparaat gecertificeerd volgens DIN EN 60335-2-69 voor stofklasse M.
Handmatige trek-en-reinig filterschoonmaakFilter wordt in één stap gereinigd tijdens bedrijf. Slijtage-arme stofafzuiging door middel van luchtwisseling.
Uitgerust met twee ventilatormotoren
- Voor krachtige zuigkracht en optimale reinigingsprestaties.
- Ventilatoren kunnen afzonderlijk worden ingeschakeld voor individuele zuigkracht zoals vereist.
Voorzien van een groot sterfilter
- Voor veilig stofzuigen van vaste stoffen en stoffen tot stofklasse M.
- Ook geschikt voor grote hoeveelheden stof.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Stroomsoort (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Luchtverplaatsing (l/s/m³/u)
|106 / 382
|Vacuüm (mbar/kPa)
|225 / 22,5
|Tankinhoud (l)
|40
|Materiaal van de tank
|Roestvrij staal
|Nominaal ingangsvermogen (kW)
|2,3
|Vacuuming type
|Elektrisch
|Nominale breedte aansluiting
|ID 70
|Nominale breedte toebehoren
|ID 50 ID 40
|Geluidsniveau (dB(A))
|77
|Stofklasse hoofdfilter
|M
|Filteroppervlak voor de hoofdfilter (m²)
|1,5
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|35,7
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|36,7
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|645 x 655 x 1150
Uitvoering
- Hoofdfilter: Sterfilter
- Toebehoren inbegrepen bij apparaat: nee
Videos
Toepassingen
- Voor het opzuigen van brandbare stofsoorten