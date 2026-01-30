Duurzaam, robuust, compact, mobiel: onze IVM 40/24-2 M ACD industriële stofzuiger uit de middenklasse met twee motoren is geschikt voor universeel opzuigen van fijne en grove brandbare vaste stoffen buiten een ATEX-zone. De betrouwbare machine werkt in eenfasige werking en beide motoren kunnen afzonderlijk worden bediend. Het grote, gecertificeerde sterfilter van stofklasse M kan eenvoudig, comfortabel en betrouwbaar worden gereinigd met het Pull and Clean-filtersysteem zonder de stofzuiger uit te schakelen. Het filter en de opvangbakken van de industriële stofzuiger zijn gemaakt van zuurbestendig roestvrij staal, terwijl het chassis is gemaakt van duurzaam staal en is voorzien van grote wielen voor gemakkelijk transport.