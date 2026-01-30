Industriezuiger IVM 40/24-2 M ACD

De IVM 40/24-2 M ACD, een mobiele en robuuste industriële stofzuiger uit de middenklasse met twee motoren, maakt indruk bij het opzuigen van fijne en grove brandbare stofsoorten.

Duurzaam, robuust, compact, mobiel: onze IVM 40/24-2 M ACD industriële stofzuiger uit de middenklasse met twee motoren is geschikt voor universeel opzuigen van fijne en grove brandbare vaste stoffen buiten een ATEX-zone. De betrouwbare machine werkt in eenfasige werking en beide motoren kunnen afzonderlijk worden bediend. Het grote, gecertificeerde sterfilter van stofklasse M kan eenvoudig, comfortabel en betrouwbaar worden gereinigd met het Pull and Clean-filtersysteem zonder de stofzuiger uit te schakelen. Het filter en de opvangbakken van de industriële stofzuiger zijn gemaakt van zuurbestendig roestvrij staal, terwijl het chassis is gemaakt van duurzaam staal en is voorzien van grote wielen voor gemakkelijk transport.

Kenmerken en voordelen
Industriezuiger IVM 40/24-2 M ACD: ACD - Toegepast op Brandbaar Stof
ACD - Toegepast op Brandbaar Stof
Voor het veilig en economisch stofzuigen van brandbaar stof. Voldoet aan de IEC 60335-2-69-norm.
Industriezuiger IVM 40/24-2 M ACD: Stofklasse M
Stofklasse M
Volledig apparaat gecertificeerd volgens DIN EN 60335-2-69 voor stofklasse M.
Industriezuiger IVM 40/24-2 M ACD: Handmatige trek-en-reinig filterschoonmaak
Handmatige trek-en-reinig filterschoonmaak
Filter wordt in één stap gereinigd tijdens bedrijf. Slijtage-arme stofafzuiging door middel van luchtwisseling.
Uitgerust met twee ventilatormotoren
  • Voor krachtige zuigkracht en optimale reinigingsprestaties.
  • Ventilatoren kunnen afzonderlijk worden ingeschakeld voor individuele zuigkracht zoals vereist.
Voorzien van een groot sterfilter
  • Voor veilig stofzuigen van vaste stoffen en stoffen tot stofklasse M.
  • Ook geschikt voor grote hoeveelheden stof.
Specificaties

Technische gegevens

Aantal stroomgroepen (Ph) 1
Stroomsoort (V) 220 / 240
Frequentie (Hz) 50 / 60
Luchtverplaatsing (l/s/m³/u) 106 / 382
Vacuüm (mbar/kPa) 225 / 22,5
Tankinhoud (l) 40
Materiaal van de tank Roestvrij staal
Nominaal ingangsvermogen (kW) 2,3
Vacuuming type Elektrisch
Nominale breedte aansluiting ID 70
Nominale breedte toebehoren ID 50 ID 40
Geluidsniveau (dB(A)) 77
Stofklasse hoofdfilter M
Filteroppervlak voor de hoofdfilter (m²) 1,5
Gewicht zonder toebehoren (kg) 35,7
Gewicht (incl. doos) (kg) 36,7
Afmetingen (l x b x h) (mm) 645 x 655 x 1150

Uitvoering

  • Hoofdfilter: Sterfilter
  • Toebehoren inbegrepen bij apparaat: nee
Toepassingen
  • Voor het opzuigen van brandbare stofsoorten
