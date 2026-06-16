De IVR 100/30 Ef mobiele, koppelbediende industriezuiger werd speciaal ontwikkeld voor de meest veeleisende industriële toepassinge in termen van prestaties, robuustheid en gebruiksvriendelijkheid. Met aangelaste insteekmodules voor vorkheftrucks, kraanogen, een ledigingsklep en een ergonomische neerzet-trolley zijn er verschillende mogelijkheden om de container van 100 liter gemakkelijk te ledigen zonder de aandrijfkop te moeten verwijderen. Grote hoeveelheden vaste stoffen, zoals fijn, grof en gevaarlijk spaanders en stof (OEL ≥ 0,1 mg/m³), zand of straalmiddel kunnen op deze manier snel en eenvoudig worden afgevoerd. Het stofklasse M filtersysteem met duurzame, afwasbare zakfilter en handmatige filterreiniging garandeert een veilige afzuiging met een constant hoge zuigkracht. Dit wordt gegarandeerd door de krachtige, energiezuinige zijkanaalcompressor (IE2) en de direct aangedreven onderhoudsarme motor met een nominaal ingangsvermogen van 3 kW, die ook voor continu gebruik is ontworpen.