Industriezuiger IVR 100/30 Ef
IVR 100/30 Ef robuuste industriezuiger. Voor het mobiel en stationair opzuigen van vaste stoffen – van fijne spaanders en gevaarlijke stof tot zand en straalmiddelen.
De IVR 100/30 Ef mobiele, koppelbediende industriezuiger werd speciaal ontwikkeld voor de meest veeleisende industriële toepassinge in termen van prestaties, robuustheid en gebruiksvriendelijkheid. Met aangelaste insteekmodules voor vorkheftrucks, kraanogen, een ledigingsklep en een ergonomische neerzet-trolley zijn er verschillende mogelijkheden om de container van 100 liter gemakkelijk te ledigen zonder de aandrijfkop te moeten verwijderen. Grote hoeveelheden vaste stoffen, zoals fijn, grof en gevaarlijk spaanders en stof (OEL ≥ 0,1 mg/m³), zand of straalmiddel kunnen op deze manier snel en eenvoudig worden afgevoerd. Het stofklasse M filtersysteem met duurzame, afwasbare zakfilter en handmatige filterreiniging garandeert een veilige afzuiging met een constant hoge zuigkracht. Dit wordt gegarandeerd door de krachtige, energiezuinige zijkanaalcompressor (IE2) en de direct aangedreven onderhoudsarme motor met een nominaal ingangsvermogen van 3 kW, die ook voor continu gebruik is ontworpen.
Kenmerken en voordelen
Handige, handmatige afvoerklepVoor eenvoudig legen, bijvoorbeeld in ondergrondse transportbanden of containers. Handig en tijdbesparend legen van het Kraanogen maken veilig vastgrijpen en legen met een kraan mogelijk.
Bijzonder robuust, bijzonder flexibelMet praktische, beweegbare zuigslangaansluiting/buisbocht. Met talloze mogelijkheden voor het opbergen van accessoires. Machine en chassis zeer robuust en voorzien van hoge wanddiktes.
Slijtvaste zijkanaalcompressorMet 3 kW vermogen en zachte start voor het opzuigen van grote hoeveelheden stof en vaste stoffen. Voor krachtige zuigkracht en een levensduur van minimaal 20.000 uur. Optimaal geschikt voor mobiel gebruik in meerploegendienst.
Handige, handmatige filterreiniging
- Moeiteloze bediening door middel van een ergonomisch geplaatste hendel indien nodig.
- Verlengt de levensduur van het filter en vermindert zo de onderhoudsinspanning.
- Identieke reinigingsresultaten, ongeacht de gebruikte kracht.
Uitgerust met groot zakfilter
- Voor veilig opzuigen van vaste stoffen en stoffen tot stofklasse H.
- Ook geschikt voor grote hoeveelheden stof.
- Speciale geometrie van het filter voorkomt dat aangezogen vaste stoffen worden opgevangen.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|3
|Stroomsoort (V)
|400
|Frequentie (Hz)
|50 - 60
|Luchtverplaatsing (l/s/m³/u)
|88 / 315
|Vacuüm (mbar/kPa)
|260 / 26
|Tankinhoud (l)
|100
|Nominaal ingangsvermogen (kW)
|3
|Vacuuming type
|Elektrisch
|Nominale breedte aansluiting
|ID 70
|Nominale breedte toebehoren
|ID 50
|Geluidsniveau (dB(A))
|62
|Stofklasse hoofdfilter
|M
|Filteroppervlak voor de hoofdfilter (m²)
|1,75
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|172
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|172,9
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|950 x 715 x 1985
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Toepassingen
- Voor grote hoeveelheden fijn en gevaarlijk stof (OEL ≥ 0.1 mg/m³)
- Voor grote hoeveelheden vaste stoffen, zoals fijne en grove spaanders, zand, straalmiddelen.