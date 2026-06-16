De IVR 100/60 is een koppelgestuurde, robuuste industriële stofzuiger die weinig onderhoud vergt en die is uitgerust met een filtersysteem voor stofklasse L voor het veilig opzuigen van fijne en grove spaanders, stof, zand of straalmiddelen, waardoor hij perfect is voor zware, industriële toepassingen. Zijn duurzame, uitwasbare pocketfilter en zijn filtersysteem dat gebruikmaakt van een manueel schudmechanism garanderen een constant hoge zuigkracht. De krachtige, energiezuinige zijkanaalcompressor (IE2) voor hoge stofzuigers garandeert een maximale zuigkracht, terwijl de onderhoudsarme motor met een vermogen van 6 kW speciaal ontworpen is voor een continu gebruik. De gebruiksvriendelijkheid van de stofzuiger, die zowel bij stationaire als mobiele toepassingen kan gebruikt worden, wordt bewezen door zijn lage bedieningslawaai en het feit dat het reservoir van 100 l handig en ergonomisch kan worden leeggemaakt met de neerzettrolley of een vorkheftruck zonder de aandrijfkop te moeten verwijderen. Het opgezogen afval kan ook manueel worden verwijderd op een klantspecifieke stortplaats.