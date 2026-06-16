Industriezuiger IVR 100/60 Ef
Zand en straalmiddelen, fijne spaanders en stof vormen de typische toepassingsgebiedendeze mobiele industriële stofzuiger. Ideaal voor een continu gebruik bij zware industriële toepassingen.
De IVR 100/60 is een koppelgestuurde, robuuste industriële stofzuiger die weinig onderhoud vergt en die is uitgerust met een filtersysteem voor stofklasse L voor het veilig opzuigen van fijne en grove spaanders, stof, zand of straalmiddelen, waardoor hij perfect is voor zware, industriële toepassingen. Zijn duurzame, uitwasbare pocketfilter en zijn filtersysteem dat gebruikmaakt van een manueel schudmechanism garanderen een constant hoge zuigkracht. De krachtige, energiezuinige zijkanaalcompressor (IE2) voor hoge stofzuigers garandeert een maximale zuigkracht, terwijl de onderhoudsarme motor met een vermogen van 6 kW speciaal ontworpen is voor een continu gebruik. De gebruiksvriendelijkheid van de stofzuiger, die zowel bij stationaire als mobiele toepassingen kan gebruikt worden, wordt bewezen door zijn lage bedieningslawaai en het feit dat het reservoir van 100 l handig en ergonomisch kan worden leeggemaakt met de neerzettrolley of een vorkheftruck zonder de aandrijfkop te moeten verwijderen. Het opgezogen afval kan ook manueel worden verwijderd op een klantspecifieke stortplaats.
Kenmerken en voordelen
Handige, handmatige afvoerklepVoor eenvoudig legen, bijvoorbeeld in ondergrondse transportbanden of containers. Handig en tijdbesparend legen van het Kraanogen maken veilig vastgrijpen en legen met een kraan mogelijk.
Bijzonder robuust, bijzonder flexibelMet praktische, beweegbare zuigslangaansluiting/buisbocht. Met talloze mogelijkheden voor het opbergen van accessoires. Machine en chassis zeer robuust en voorzien van hoge wanddiktes.
Slijtvaste zijkanaalcompressorMet 6 kW vermogen en een soft-start voor het opzuigen van grote hoeveelheden stof en vaste stoffen. Voor krachtige zuigkracht en een levensduur van minimaal 20.000 uur. Optimaal geschikt voor mobiel gebruik in meerploegendienst.
Handige, handmatige filterreiniging
- Moeiteloze bediening door middel van een ergonomisch geplaatste hendel indien nodig.
- Verlengt de levensduur van het filter en vermindert zo de onderhoudsinspanning.
- Identieke reinigingsresultaten, ongeacht de gebruikte kracht.
Uitgerust met groot zakfilter
- Voor veilig stofzuigen van vaste stoffen en stoffen tot stofklasse M.
- Ook geschikt voor grote hoeveelheden stof.
- Speciale geometrie van het filter voorkomt dat aangezogen vaste stoffen worden opgevangen.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|3
|Stroomsoort (V)
|400
|Frequentie (Hz)
|50
|Luchtverplaatsing (l/s/m³/u)
|175 / 630
|Vacuüm (mbar/kPa)
|260 / 26
|Tankinhoud (l)
|100
|Nominaal ingangsvermogen (kW)
|6
|Vacuuming type
|Elektrisch
|Nominale breedte aansluiting
|ID 70
|Nominale breedte toebehoren
|ID 70 ID 50
|Geluidsniveau (dB(A))
|65
|Stofklasse hoofdfilter
|L
|Filteroppervlak voor de hoofdfilter (m²)
|1,75
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|250
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|250,9
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|1670 x 760 x 1840
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Toepassingen
- Voor grote hoeveelheden vaste stoffen, zoals fijne en grove spaanders, zand, straalmiddelen.