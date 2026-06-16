De IVR 100/75-Pp Ef industriezuiger is een ijzer- en zandzuiger in grijze uitvoering, uitgerust met een pocketfilter. De machine heeft bovendien een manuele ledigingsklep voor het gemakkelijk afvoeren van zware media naar ondergrondse transportsystemen of containers. Hiervoor moet de aandrijving niet verwijderd worden. Bovendien kan het chassis worden opgetild met een vorkheftruck en vervoerd met een kraan. De IVR 100/75-Pp Ef werd speciaal ontwikkeld voor het opzuigen van zware media zoals zand, gietijzer of straalmiddelen. Zo kan hij bijvoorbeeld worden gebruikt in gieterijen.