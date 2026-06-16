Industriezuiger IVR 100/75-Pp Ef
IVR 100/75-Pp Ef: ijzer- en zandzuiger in grijze uitvoering: een industriezuiger met pneumatische aandrijving. Dankzij de ledigingsklep kan de pneumatische stofzuiger zware media gemakkelijk afvoeren naar ondergrondse transportsystemen of containers.
De IVR 100/75-Pp Ef industriezuiger is een ijzer- en zandzuiger in grijze uitvoering, uitgerust met een pocketfilter. De machine heeft bovendien een manuele ledigingsklep voor het gemakkelijk afvoeren van zware media naar ondergrondse transportsystemen of containers. Hiervoor moet de aandrijving niet verwijderd worden. Bovendien kan het chassis worden opgetild met een vorkheftruck en vervoerd met een kraan. De IVR 100/75-Pp Ef werd speciaal ontwikkeld voor het opzuigen van zware media zoals zand, gietijzer of straalmiddelen. Zo kan hij bijvoorbeeld worden gebruikt in gieterijen.
Kenmerken en voordelen
Handige en tijdsbesparende lediging mogelijk met een kraan
- Met het kraanoog kan de machine veilig worden opgetild en leeggemaakt met een kraan.
Eenvoudige filterreiniging dankzij handmatig schudmechanisme
- Regelmatige bediening van de schudhendel voor constant hoge zuigkracht.
- Concurrentieloze doeltreffende handmatige filterreiniging door versterkingsrooster in elke filterzak.
Uitgerust voor stofklasse M voor hoge arbeidsveiligheid
- Stofklasse M filtertechniek voor het opzuigen van gevaarlijk stof.
Stille bediening
- Stille bediening dankzij de geluiddempende aandrijfunit.
Specificaties
Technische gegevens
|Luchtverplaatsing (l/s/m³/u)
|203 / 732
|Vacuüm (mbar/kPa)
|500 / 50
|Tankinhoud (l)
|100
|Nominaal ingangsvermogen (kW)
|7,5
|Vacuuming type
|Pneumatisch
|Nominale breedte aansluiting
|ID 50
|Nominale breedte toebehoren
|ID 50
|Geluidsniveau (dB(A))
|55 - 80
|Stofklasse hoofdfilter
|M
|Filteroppervlak voor de hoofdfilter (m²)
|1,75
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|123
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|138,9
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|972 x 714 x 1629