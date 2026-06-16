De IVR-B 30/15 industriezuiger is perfect voor veeleisende toepassingen in de metaal- en plastiekverwerkende industrie. Zijn bijzonder laag en compact design maakt een brede waaier aan toepassingen mogelijk. Dankzij de krachtige patroonfilter en de hoogwaardige roestvrij stalen container, kan deze industriezuiger probleemloos, veilig en betrouwbaar persresten, spaanders en stof opzuigen. De duurzamze zijkanalcompressor garandeert tevens een continu gebruik, bv. in productielijnen, en de efficiënte geluiddemper verlaagt het geluidsniveau tot het absolute minimum. Bovendien werden gebruikelijke onderdelen met opzet weggelaten bij het ontwerp van de machine, om zo een eenvoudige bediening te garanderen en de onderhoudswerkzaamheden zeer laag te houden.