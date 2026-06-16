Industriezuiger IVR-B 20/8

Kleine, veelzijdige IVR-B 20/8 inbouw-unit met roestvrij stalen container en zijkanaalcompressor. Geschikt voor het opzuigen van persresten, spaanders en grof vuil.

De IVR-B 30/15 industriezuiger is perfect voor veeleisende toepassingen in de metaal- en plastiekverwerkende industrie. Zijn bijzonder laag en compact design maakt een brede waaier aan toepassingen mogelijk. Dankzij de krachtige patroonfilter en de hoogwaardige roestvrij stalen container, kan deze industriezuiger probleemloos, veilig en betrouwbaar persresten, spaanders en stof opzuigen. De duurzamze zijkanalcompressor garandeert tevens een continu gebruik, bv. in productielijnen, en de efficiënte geluiddemper verlaagt het geluidsniveau tot het absolute minimum. Bovendien werden gebruikelijke onderdelen met opzet weggelaten bij het ontwerp van de machine, om zo een eenvoudige bediening te garanderen en de onderhoudswerkzaamheden zeer laag te houden.

Kenmerken en voordelen
Industriezuiger IVR-B 20/8: Compacte afmetingen
Compacte afmetingen
Eenvoudige opberging en aansluiting tussen, op of onder productiemachines. De compacte afmetingen maken verschillende toepassingen mogelijk. Krachtige zijkanaalcompressor maakt veelzijdige toepassingen mogelijk.
Industriezuiger IVR-B 20/8: Vrijstaande roestvrijstalen opvangbak
Vrijstaande roestvrijstalen opvangbak
De opvangbak kan van de basisplaat van de machine worden getild. Veiligheidsclips op het deksel maken veilig transport mogelijk.
Industriezuiger IVR-B 20/8: Slijtvaste zijkanaalcompressor
Slijtvaste zijkanaalcompressor
Compacte machine met een nominaal vermogen van 0,8 kW voor het stofzuigen van vaste stoffen. Voor krachtige zuigkracht en een levensduur van minimaal 20.000 uur. Optimaal geschikt voor mobiel gebruik in meerploegendienst.
Uitgerust met een duurzaam patroonfilter
  • Voor het veilig opzuigen van vaste stoffen en kleine hoeveelheden stof tot stofklasse M.
  • Zeer duidelijk en compact ontwerp van het filter.
Specificaties

Technische gegevens

Aantal stroomgroepen (Ph) 3
Stroomsoort (V) 400
Frequentie (Hz) 50 - 60
Luchtverplaatsing (l/s/m³/u) 39 / 140
Vacuüm (mbar/kPa) 90 / 9
Tankinhoud (l) 20
Nominaal ingangsvermogen (kW) 0,8
Vacuuming type Elektrisch
Nominale breedte aansluiting ID 50
Nominale breedte toebehoren ID 50 ID 40
Geluidsniveau (dB(A)) 70
Stofklasse hoofdfilter M
Filteroppervlak voor de hoofdfilter (m²) 0,7
Gewicht zonder toebehoren (kg) 32
Gewicht (incl. doos) (kg) 32,6
Afmetingen (l x b x h) (mm) 610 x 450 x 480
Industriezuiger IVR-B 20/8
Industriezuiger IVR-B 20/8
Industriezuiger IVR-B 20/8
Industriezuiger IVR-B 20/8
Toebehoren