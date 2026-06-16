Industriezuiger IVR-B 20/8
Kleine, veelzijdige IVR-B 20/8 inbouw-unit met roestvrij stalen container en zijkanaalcompressor. Geschikt voor het opzuigen van persresten, spaanders en grof vuil.
De IVR-B 30/15 industriezuiger is perfect voor veeleisende toepassingen in de metaal- en plastiekverwerkende industrie. Zijn bijzonder laag en compact design maakt een brede waaier aan toepassingen mogelijk. Dankzij de krachtige patroonfilter en de hoogwaardige roestvrij stalen container, kan deze industriezuiger probleemloos, veilig en betrouwbaar persresten, spaanders en stof opzuigen. De duurzamze zijkanalcompressor garandeert tevens een continu gebruik, bv. in productielijnen, en de efficiënte geluiddemper verlaagt het geluidsniveau tot het absolute minimum. Bovendien werden gebruikelijke onderdelen met opzet weggelaten bij het ontwerp van de machine, om zo een eenvoudige bediening te garanderen en de onderhoudswerkzaamheden zeer laag te houden.
Kenmerken en voordelen
Compacte afmetingenEenvoudige opberging en aansluiting tussen, op of onder productiemachines. De compacte afmetingen maken verschillende toepassingen mogelijk. Krachtige zijkanaalcompressor maakt veelzijdige toepassingen mogelijk.
Vrijstaande roestvrijstalen opvangbakDe opvangbak kan van de basisplaat van de machine worden getild. Veiligheidsclips op het deksel maken veilig transport mogelijk.
Slijtvaste zijkanaalcompressorCompacte machine met een nominaal vermogen van 0,8 kW voor het stofzuigen van vaste stoffen. Voor krachtige zuigkracht en een levensduur van minimaal 20.000 uur. Optimaal geschikt voor mobiel gebruik in meerploegendienst.
Uitgerust met een duurzaam patroonfilter
- Voor het veilig opzuigen van vaste stoffen en kleine hoeveelheden stof tot stofklasse M.
- Zeer duidelijk en compact ontwerp van het filter.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|3
|Stroomsoort (V)
|400
|Frequentie (Hz)
|50 - 60
|Luchtverplaatsing (l/s/m³/u)
|39 / 140
|Vacuüm (mbar/kPa)
|90 / 9
|Tankinhoud (l)
|20
|Nominaal ingangsvermogen (kW)
|0,8
|Vacuuming type
|Elektrisch
|Nominale breedte aansluiting
|ID 50
|Nominale breedte toebehoren
|ID 50 ID 40
|Geluidsniveau (dB(A))
|70
|Stofklasse hoofdfilter
|M
|Filteroppervlak voor de hoofdfilter (m²)
|0,7
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|32
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|32,6
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|610 x 450 x 480