De IVR-B 30/15 is een lage en compacte industriezuiger die perfect is om te worden gebruikt in de metaal- en plastiekverwerkende industrie. De hoogwaardige, roestvrij stalen container kan de zwaarste omstandigheden aan. Persresten, spaanders en stof kunnen betrouwbaar worden opgezogen dankzij de patroonfilter. Nodeloze stofzuigeronderdelen werden met opzet weggelaten bij het ontwerpen van de machine. Het resultaat is een stofzuiger die heel gemakkelijk kan worden bediend en zeer weinig onderhoudt vraagt. De duurzame zijkanaalcompressor garandeert een continu gebruik zonder één enkel probleem (bv. in productielijnen). Een efficiënte geluiddemper verlaagt het geluidsniveau naar een aangenaam minimum.