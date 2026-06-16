Industriezuiger IVR-B 30/15
Kleine, krachtige IVR-B 30/15 inbouw-unit met roestvrij stalen container en zijkanaalcompressor. Veelzijdig gebruik. Perfect voor persresten, spaanders of grof vuil.
De IVR-B 30/15 is een lage en compacte industriezuiger die perfect is om te worden gebruikt in de metaal- en plastiekverwerkende industrie. De hoogwaardige, roestvrij stalen container kan de zwaarste omstandigheden aan. Persresten, spaanders en stof kunnen betrouwbaar worden opgezogen dankzij de patroonfilter. Nodeloze stofzuigeronderdelen werden met opzet weggelaten bij het ontwerpen van de machine. Het resultaat is een stofzuiger die heel gemakkelijk kan worden bediend en zeer weinig onderhoudt vraagt. De duurzame zijkanaalcompressor garandeert een continu gebruik zonder één enkel probleem (bv. in productielijnen). Een efficiënte geluiddemper verlaagt het geluidsniveau naar een aangenaam minimum.
Kenmerken en voordelen
Compacte afmetingenDe compacte afmetingen maken verschillende toepassingen mogelijk. Eenvoudige opberging en aansluiting tussen, op of onder productiemachines. Krachtige zijkanaalcompressor maakt veelzijdige toepassingen mogelijk.
Vrijstaande roestvrijstalen opvangbakDe opvangbak kan van de basisplaat van de machine worden getild. Veiligheidsclips op het deksel maken veilig transport mogelijk.
Slijtvaste zijkanaalcompressorCompacte machine met een nominaal vermogen van 1,5 kW voor het stofzuigen van vaste stoffen. Voor krachtige zuigkracht en een levensduur van minimaal 20.000 uur. Optimaal geschikt voor mobiel gebruik in meerploegendienst.
Uitgerust met een duurzaam patroonfilter
- Voor het veilig opzuigen van vaste stoffen en kleine hoeveelheden stof tot stofklasse M.
- Zeer duidelijk en compact ontwerp van het filter.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|3
|Stroomsoort (V)
|400
|Frequentie (Hz)
|50 - 60
|Luchtverplaatsing (l/s/m³/u)
|58 / 210
|Vacuüm (mbar/kPa)
|200 / 20
|Tankinhoud (l)
|30
|Nominaal ingangsvermogen (kW)
|1,5
|Vacuuming type
|Elektrisch
|Nominale breedte aansluiting
|ID 50
|Nominale breedte toebehoren
|ID 50
|Geluidsniveau (dB(A))
|77
|Stofklasse hoofdfilter
|M
|Filteroppervlak voor de hoofdfilter (m²)
|1
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|52
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|52,6
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|810 x 575 x 520