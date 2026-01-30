Industriezuiger IVS 100/40

Het basismodel van onze superklasse industriezuigers: de IVS 100/40 met 4-kW zijkanaalcompressor, voor stofklasse M goedgekeurd sterfilter en horizontale filterschudder met mechanische aandrijving.

De horizontale filterschudder met mechanische aandrijving is een van de interessantste kenmerken van onze industriezuiger IVS 100/40 uit de superklasse met 3-fasige draaistroommotor en 4-kW zijkanaalcompressor. Deze geïntegreerde, mechanische aandrijving zorgt ervoor dat de kracht gericht wordt overgebracht waardoor de reinigingsresultaten altijd optimaal zijn, ongeacht de kracht die de gebruiker toepast. Deze gedoseerde overdracht draagt bovendien bij aan een langere levensduur van de grote sterfilter. Het corrosievrije RVS-reservoir met een inhoud van 100 liter biedt ruimte aan grote volumes vaste stoffen. Dankzij het comfortabele neerzetmechanisme kan het reservoir zeer eenvoudig worden geleegd. Er zijn diverse handige functies om toebehoren direct op het apparaat op te bergen.

Kenmerken en voordelen
Industriezuiger IVS 100/40: Slijtvaste zijkanaalcompressor
Slijtvaste zijkanaalcompressor
Met 4 kW vermogen en softstart voor het opzuigen van grote hoeveelheden stof en vaste stoffen. Voor krachtige zuigkracht en een levensduur van minimaal 20.000 uur. Geschikt voor meerploegendienst en/of met meerdere zuigpunten.
Industriezuiger IVS 100/40: Handmatige IVS-filterreiniging
Handmatige IVS-filterreiniging
Moeiteloze bediening door middel van een ergonomisch geplaatste hendel indien nodig. Verlengt de levensduur van het filter en vermindert zo de onderhoudsinspanning. Identieke reinigingsresultaten, ongeacht de gebruikte kracht.
Industriezuiger IVS 100/40: Voorzien van extra groot sterfilter
Voorzien van extra groot sterfilter
Voor veilig stofzuigen van vaste stoffen en stoffen tot stofklasse M. Ook geschikt voor grote hoeveelheden stof.
Specificaties

Technische gegevens

Aantal stroomgroepen (Ph) 3
Stroomsoort (V) 400
Frequentie (Hz) 50
Luchtverplaatsing (l/s/m³/u) 138 / 500
Vacuüm (mbar/kPa) 175 / 17,5
Tankinhoud (l) 100
Materiaal van de tank Roestvrij staal
Nominaal ingangsvermogen (kW) 4,2
Vacuuming type Elektrisch
Nominale breedte aansluiting ID 70
Nominale breedte toebehoren ID 70 ID 50
Geluidsniveau (dB(A)) 75
Stofklasse hoofdfilter M
Filteroppervlak voor de hoofdfilter (m²) 2,2
Gewicht zonder toebehoren (kg) 130
Gewicht (incl. doos) (kg) 131,6
Afmetingen (l x b x h) (mm) 1202 x 771 x 1470

Uitvoering

  • Toebehoren inbegrepen bij apparaat: nee
Industriezuiger IVS 100/40
Industriezuiger IVS 100/40
Industriezuiger IVS 100/40
Industriezuiger IVS 100/40
Videos
Toebehoren