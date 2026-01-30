Industriezuiger IVS 100/40
Het basismodel van onze superklasse industriezuigers: de IVS 100/40 met 4-kW zijkanaalcompressor, voor stofklasse M goedgekeurd sterfilter en horizontale filterschudder met mechanische aandrijving.
De horizontale filterschudder met mechanische aandrijving is een van de interessantste kenmerken van onze industriezuiger IVS 100/40 uit de superklasse met 3-fasige draaistroommotor en 4-kW zijkanaalcompressor. Deze geïntegreerde, mechanische aandrijving zorgt ervoor dat de kracht gericht wordt overgebracht waardoor de reinigingsresultaten altijd optimaal zijn, ongeacht de kracht die de gebruiker toepast. Deze gedoseerde overdracht draagt bovendien bij aan een langere levensduur van de grote sterfilter. Het corrosievrije RVS-reservoir met een inhoud van 100 liter biedt ruimte aan grote volumes vaste stoffen. Dankzij het comfortabele neerzetmechanisme kan het reservoir zeer eenvoudig worden geleegd. Er zijn diverse handige functies om toebehoren direct op het apparaat op te bergen.
Kenmerken en voordelen
Slijtvaste zijkanaalcompressorMet 4 kW vermogen en softstart voor het opzuigen van grote hoeveelheden stof en vaste stoffen. Voor krachtige zuigkracht en een levensduur van minimaal 20.000 uur. Geschikt voor meerploegendienst en/of met meerdere zuigpunten.
Handmatige IVS-filterreinigingMoeiteloze bediening door middel van een ergonomisch geplaatste hendel indien nodig. Verlengt de levensduur van het filter en vermindert zo de onderhoudsinspanning. Identieke reinigingsresultaten, ongeacht de gebruikte kracht.
Voorzien van extra groot sterfilterVoor veilig stofzuigen van vaste stoffen en stoffen tot stofklasse M. Ook geschikt voor grote hoeveelheden stof.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|3
|Stroomsoort (V)
|400
|Frequentie (Hz)
|50
|Luchtverplaatsing (l/s/m³/u)
|138 / 500
|Vacuüm (mbar/kPa)
|175 / 17,5
|Tankinhoud (l)
|100
|Materiaal van de tank
|Roestvrij staal
|Nominaal ingangsvermogen (kW)
|4,2
|Vacuuming type
|Elektrisch
|Nominale breedte aansluiting
|ID 70
|Nominale breedte toebehoren
|ID 70 ID 50
|Geluidsniveau (dB(A))
|75
|Stofklasse hoofdfilter
|M
|Filteroppervlak voor de hoofdfilter (m²)
|2,2
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|130
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|131,6
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|1202 x 771 x 1470
Uitvoering
- Toebehoren inbegrepen bij apparaat: nee