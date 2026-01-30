De horizontale filterschudder met mechanische aandrijving is een van de interessantste kenmerken van onze industriezuiger IVS 100/40 uit de superklasse met 3-fasige draaistroommotor en 4-kW zijkanaalcompressor. Deze geïntegreerde, mechanische aandrijving zorgt ervoor dat de kracht gericht wordt overgebracht waardoor de reinigingsresultaten altijd optimaal zijn, ongeacht de kracht die de gebruiker toepast. Deze gedoseerde overdracht draagt bovendien bij aan een langere levensduur van de grote sterfilter. Het corrosievrije RVS-reservoir met een inhoud van 100 liter biedt ruimte aan grote volumes vaste stoffen. Dankzij het comfortabele neerzetmechanisme kan het reservoir zeer eenvoudig worden geleegd. Er zijn diverse handige functies om toebehoren direct op het apparaat op te bergen.