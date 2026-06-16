Het kleinste model uit ons assortiment industriezuigers van superieure kwaliteit met Longopac-afvalverwijderingssysteem: de IVS 100/40 Lp voor het opzuigen van vaste stoffen zoals grote hoeveelheden puin en mineraalstof. Hier wordt het afval direct naar de Longopac-afvoerzakken gevoerd en kan dan vrijwel stofvrij worden afgevoerd. Het filtersysteem met zijn grote maar - dankzij zijn 16 plooien - nog steeds zeer compacte sterfilter, wordt grondig gereinigd door een horizontale filterschudder. Hier zorgt een speciale tandwielkast voor een constant reinigingsresultaat, ongeacht de hoeveelheid kracht die door de gebruiker wordt uitgeoefend. Met de betrouwbare en efficiënte (IE2) draaistroommotor en de krachtige 4 kW zijkanaalventilator is de stofzuiger ook uitgerust voor uitdagende taken in continu bedrijf. Accessoires kunnen worden opgeborgen, zodat ze veilig kunnen worden getransporteerd en niet verloren kunnen gaan, terwijl een optionele afstandsbediening de veelzijdigheid van de apparatuur op het basismodel nogmaals laat zien.