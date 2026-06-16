Industriezuiger IVS 100/40 Lp
De IVS 100/40 M Lp superklasse industriezuiger met 4 kW zijkanaalblazer is geschikt voor continu gebruik. Dankzij het Longopac systeem verwijdert u stofvrij opgezuigd materiaal.
Het kleinste model uit ons assortiment industriezuigers van superieure kwaliteit met Longopac-afvalverwijderingssysteem: de IVS 100/40 Lp voor het opzuigen van vaste stoffen zoals grote hoeveelheden puin en mineraalstof. Hier wordt het afval direct naar de Longopac-afvoerzakken gevoerd en kan dan vrijwel stofvrij worden afgevoerd. Het filtersysteem met zijn grote maar - dankzij zijn 16 plooien - nog steeds zeer compacte sterfilter, wordt grondig gereinigd door een horizontale filterschudder. Hier zorgt een speciale tandwielkast voor een constant reinigingsresultaat, ongeacht de hoeveelheid kracht die door de gebruiker wordt uitgeoefend. Met de betrouwbare en efficiënte (IE2) draaistroommotor en de krachtige 4 kW zijkanaalventilator is de stofzuiger ook uitgerust voor uitdagende taken in continu bedrijf. Accessoires kunnen worden opgeborgen, zodat ze veilig kunnen worden getransporteerd en niet verloren kunnen gaan, terwijl een optionele afstandsbediening de veelzijdigheid van de apparatuur op het basismodel nogmaals laat zien.
Kenmerken en voordelen
Veilig Longopac®-afvoersysteemMaakt stofvrij afvoeren en dus gezondheidsvriendelijk werken mogelijk. Voor het verzamelen en afzonderlijk afvoeren van een grote verscheidenheid aan opgezogen materiaal. Optioneel verkrijgbaar in een zeer duurzame, biologisch afbreekbare uitvoering.
Slijtvaste zijkanaalcompressorMet 4 kW vermogen en softstart voor het opzuigen van grote hoeveelheden stof en vaste stoffen. Voor krachtige zuigkracht en een levensduur van minimaal 20.000 uur. Geschikt voor meerploegendienst en/of met meerdere zuigpunten.
Handmatige IVS-filterreinigingMoeiteloze bediening door middel van een ergonomisch geplaatste hendel indien nodig. Verlengt de levensduur van het filter en vermindert zo de onderhoudsinspanning. Identieke reinigingsresultaten, ongeacht de gebruikte kracht.
Voorzien van extra groot sterfilter
- Voor veilig stofzuigen van vaste stoffen en stoffen tot stofklasse M.
- Ook geschikt voor grote hoeveelheden stof.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|3
|Stroomsoort (V)
|400
|Frequentie (Hz)
|50
|Luchtverplaatsing (l/s/m³/u)
|135 / 485
|Vacuüm (mbar/kPa)
|150 / 15
|Tankinhoud (l)
|100
|Materiaal van de tank
|Roestvrij staal
|Nominaal ingangsvermogen (kW)
|4,2
|Vacuuming type
|Elektrisch
|Nominale breedte aansluiting
|ID 70
|Nominale breedte toebehoren
|ID 70 ID 50
|Geluidsniveau (dB(A))
|75
|Stofklasse hoofdfilter
|M
|Filteroppervlak voor de hoofdfilter (m²)
|2,2
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|155
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|155,8
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|1202 x 686 x 1465
Uitvoering
- Toebehoren inbegrepen bij apparaat: nee