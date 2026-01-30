Industriezuiger IVS 100/40 M
Gecertifieerd voor stofklasse M: de IVS 100/40 M industriezuiger uit de superklasse voor het opzuigen van grote hoeveelheden fijn stof die gevaarlijk kunnen zijn voor de gezondheid. Met een zijkanaalcompressor van 4 kW en een draaistroommotor.
Het instapmodel uit ons programma industriezuigers van de superklasse met certificaat voor stofklasse M drukt nu al zijn stempel dankzij zijn indrukwekkende prestaties en zijn uitstekende uitrusting. De IVS 100/40 M heeft een efficiënte draaistroommotor (IE2) met soft start-up om vermogenspieken te vermijden bij het inschakelen van de machine én een krachtige 4,0 kW zijkanaalcompressor. De grote sterfilter filtert betrouwbaar het fijn stof dat schadelijk is voor uw gezondheid, terwijl de horizontale filterschudder het allergemakkelijkste filtersysteem biedt voor de gebruiker. Dit wordt gewaarborgd door de geïntegreerde versnellingsbak voor een gerichte krachtoverbrenging. Hoeveel of hoe weinig kracht er door de gebruiker wordt uitgeoefend heeft dus geen invloed op de reinigingsresultaten. Nog een groot voordeel zijn de vele mogelijkheden om de accessoires op te bergen. Hierdoor zijn ze altijd veilig opgeborgen tijdens de werkdag en wanneer de machine wordt vervoerd. De IVS 100/40 M is ontworpen voor een continu gebruik, wat duidelijk naar voor komt dankzij zijn roestvrij stalen reservoir van 100 liter met handig neerzetmechanisme. Een optionele afstandsbediening vervolledigt dit brede aanbod aan accessoires nog.
Kenmerken en voordelen
Stofklasse MVolledig apparaat gecertificeerd volgens DIN EN 60335-2-69 voor stofklasse M.
Slijtvaste zijkanaalcompressorMet 4 kW vermogen en softstart voor het opzuigen van grote hoeveelheden stof en vaste stoffen. Voor krachtige zuigkracht en een levensduur van minimaal 20.000 uur. Geschikt voor meerploegendienst en/of met meerdere zuigpunten.
Handmatige IVS-filterreinigingMoeiteloze bediening door middel van een ergonomisch geplaatste hendel indien nodig. Verlengt de levensduur van het filter en vermindert zo de onderhoudsinspanning. Identieke reinigingsresultaten, ongeacht de gebruikte kracht.
Voorzien van extra groot sterfilter
- Ook geschikt voor olieachtige en klevende stoffen dankzij een speciale coating.
- Ook geschikt voor grote hoeveelheden stof.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|3
|Stroomsoort (V)
|400
|Frequentie (Hz)
|50
|Luchtverplaatsing (l/s/m³/u)
|138 / 500
|Vacuüm (mbar/kPa)
|175 / 17,5
|Tankinhoud (l)
|100
|Materiaal van de tank
|Roestvrij staal
|Nominaal ingangsvermogen (kW)
|4,2
|Vacuuming type
|Elektrisch
|Nominale breedte aansluiting
|ID 70
|Nominale breedte toebehoren
|ID 70 ID 50
|Geluidsniveau (dB(A))
|75
|Stofklasse hoofdfilter
|M
|Filteroppervlak voor de hoofdfilter (m²)
|2,2
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|142
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|148,3
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|1202 x 686 x 1465
Uitvoering
- Toebehoren inbegrepen bij apparaat: nee