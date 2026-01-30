Het instapmodel uit ons programma industriezuigers van de superklasse met certificaat voor stofklasse M drukt nu al zijn stempel dankzij zijn indrukwekkende prestaties en zijn uitstekende uitrusting. De IVS 100/40 M heeft een efficiënte draaistroommotor (IE2) met soft start-up om vermogenspieken te vermijden bij het inschakelen van de machine én een krachtige 4,0 kW zijkanaalcompressor. De grote sterfilter filtert betrouwbaar het fijn stof dat schadelijk is voor uw gezondheid, terwijl de horizontale filterschudder het allergemakkelijkste filtersysteem biedt voor de gebruiker. Dit wordt gewaarborgd door de geïntegreerde versnellingsbak voor een gerichte krachtoverbrenging. Hoeveel of hoe weinig kracht er door de gebruiker wordt uitgeoefend heeft dus geen invloed op de reinigingsresultaten. Nog een groot voordeel zijn de vele mogelijkheden om de accessoires op te bergen. Hierdoor zijn ze altijd veilig opgeborgen tijdens de werkdag en wanneer de machine wordt vervoerd. De IVS 100/40 M is ontworpen voor een continu gebruik, wat duidelijk naar voor komt dankzij zijn roestvrij stalen reservoir van 100 liter met handig neerzetmechanisme. Een optionele afstandsbediening vervolledigt dit brede aanbod aan accessoires nog.