Een geïntegreerde houder voor de Longopac afvalzakken is slechts één van de standaard uitrustingsdetails van onze IVS 100/55 Lp industriezuiger uit de superklasse. Dit afvalverwijderingssysteem zorgt voor een zo goed als stofvrije verwijdering van grote hoeveelheden puin en mineraal stof dat gemakkelijk kan worden opgezogen door deze stofzuiger. Deze prestaties zijn vooral te danken aan de 5,5 kW zijkanaalcompressor, de grote 16-voudige sterfilter voor stofklasse M en de betrouwbare, hoogst efficiënte draaistroommotor (IE2). Ondanks dit hoge vermogen kan de stofzuiger ook eenvoudig worden bediend met een conventioneel 16 ampère industrieel stopcontact en continu worden gebruikt. De filter wordt horizontaal geschud en heeft een versnellingsbak voor een gerichte krachtoverbrenging. Hierdoor wordt de filter altijd schoongemaakt met dezelfde schitterende resultaten als gevolg, ongeacht de kracht die de gebruiker gebruikt. De accessoires kunnen direct op de machine worden opgeborgen zodat ze niet kwijt geraken. En er is ook een optionele afstandsbediening beschikbaar, waarmee de stofzuiger van op een afstand van 30 meter kan worden aan- of uitgezet.