Industriezuiger IVS 100/55 Lp
De IVS 100/55 Lp superklasse industriezuiger met Longopac systeem, 5,5 kW compressor en horizontale filterschudder zuigt betrouwbaar grote hoeveelheden puin op.
Een geïntegreerde houder voor de Longopac afvalzakken is slechts één van de standaard uitrustingsdetails van onze IVS 100/55 Lp industriezuiger uit de superklasse. Dit afvalverwijderingssysteem zorgt voor een zo goed als stofvrije verwijdering van grote hoeveelheden puin en mineraal stof dat gemakkelijk kan worden opgezogen door deze stofzuiger. Deze prestaties zijn vooral te danken aan de 5,5 kW zijkanaalcompressor, de grote 16-voudige sterfilter voor stofklasse M en de betrouwbare, hoogst efficiënte draaistroommotor (IE2). Ondanks dit hoge vermogen kan de stofzuiger ook eenvoudig worden bediend met een conventioneel 16 ampère industrieel stopcontact en continu worden gebruikt. De filter wordt horizontaal geschud en heeft een versnellingsbak voor een gerichte krachtoverbrenging. Hierdoor wordt de filter altijd schoongemaakt met dezelfde schitterende resultaten als gevolg, ongeacht de kracht die de gebruiker gebruikt. De accessoires kunnen direct op de machine worden opgeborgen zodat ze niet kwijt geraken. En er is ook een optionele afstandsbediening beschikbaar, waarmee de stofzuiger van op een afstand van 30 meter kan worden aan- of uitgezet.
Kenmerken en voordelen
Veilig Longopac®-afvoersysteemMaakt stofvrij afvoeren en dus gezondheidsvriendelijk werken mogelijk. Voor het verzamelen en afzonderlijk afvoeren van een grote verscheidenheid aan opgezogen materiaal. Optioneel verkrijgbaar in een zeer duurzame, biologisch afbreekbare uitvoering.
Slijtvaste zijkanaalcompressorMet 5,5 kW vermogen en een soft-start voor grote hoeveelheden stof en vaste stoffen. Voor krachtige zuigkracht en een levensduur van minimaal 20.000 uur. Geschikt voor meerploegendienst en/of met meerdere zuigpunten.
Handmatige IVS-filterreinigingMoeiteloze bediening door middel van een ergonomisch geplaatste hendel indien nodig. Verlengt de levensduur van het filter en vermindert zo de onderhoudsinspanning. Identieke reinigingsresultaten, ongeacht de gebruikte kracht.
Voorzien van extra groot sterfilter
- Voor veilig stofzuigen van vaste stoffen en stoffen tot stofklasse M.
- Ook geschikt voor grote hoeveelheden stof.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|3
|Stroomsoort (V)
|400
|Frequentie (Hz)
|60
|Luchtverplaatsing (l/s/m³/u)
|156 / 560
|Vacuüm (mbar/kPa)
|240 / 24
|Tankinhoud (l)
|100
|Materiaal van de tank
|Roestvrij staal
|Nominaal ingangsvermogen (kW)
|5,5
|Vacuuming type
|Elektrisch
|Nominale breedte aansluiting
|ID 70
|Nominale breedte toebehoren
|ID 70 ID 50
|Geluidsniveau (dB(A))
|77
|Stofklasse hoofdfilter
|M
|Filteroppervlak voor de hoofdfilter (m²)
|2,2
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|158
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|158,8
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|1202 x 771 x 1470
Uitvoering
- Toebehoren inbegrepen bij apparaat: nee