Perfect voor het opzuigen van vaste stoffen zoals zeer grote hoeveelheden puin en mineraalstof (ook met lange slang): de IVS 100/75 Lp superklasse industriële stofzuiger met geïntegreerde houder voor Longopac afvalzakken. Dit slimme afvalverwijderingssysteem maakt niet alleen de afvoer van stofarme afzuigmedia mogelijk, maar maakt ook het gebruik van een aparte container overbodig. Aangedreven door een krachtige draaistroommotor (IE2) met soft start, heeft de stofzuiger een 7,5 kW zijkanaalventilator naast een M-goedgekeurde sterfilter en is bovendien geschikt voor continu gebruik. Het filter wordt gereinigd door middel van een horizontale filterschudder met comfortversnellingsbak voor gerichte krachtoverbrenging. Hierdoor blijven de reinigingsresultaten even goed, ongeacht hoe weinig kracht er door de gebruiker wordt uitgeoefend. Accessoires kunnen direct op de machine worden opgeborgen, zodat ze veilig kunnen worden vervoerd en niet verloren gaan. Met een optioneel verkrijgbare afstandsbediening kan de machine ook op afstand (tot 30 m) worden in- en uitgeschakeld.