Industriezuiger IVS 100/75 Lp
De 7,5 kW IVS 100/75 Lp industriezuiger uit de superklasse is uitgerust met het Longopac afvalverwijderingssysteem en is ideaal voor het opzuigen van grote hoeveelheden zwaar puin.
Perfect voor het opzuigen van vaste stoffen zoals zeer grote hoeveelheden puin en mineraalstof (ook met lange slang): de IVS 100/75 Lp superklasse industriële stofzuiger met geïntegreerde houder voor Longopac afvalzakken. Dit slimme afvalverwijderingssysteem maakt niet alleen de afvoer van stofarme afzuigmedia mogelijk, maar maakt ook het gebruik van een aparte container overbodig. Aangedreven door een krachtige draaistroommotor (IE2) met soft start, heeft de stofzuiger een 7,5 kW zijkanaalventilator naast een M-goedgekeurde sterfilter en is bovendien geschikt voor continu gebruik. Het filter wordt gereinigd door middel van een horizontale filterschudder met comfortversnellingsbak voor gerichte krachtoverbrenging. Hierdoor blijven de reinigingsresultaten even goed, ongeacht hoe weinig kracht er door de gebruiker wordt uitgeoefend. Accessoires kunnen direct op de machine worden opgeborgen, zodat ze veilig kunnen worden vervoerd en niet verloren gaan. Met een optioneel verkrijgbare afstandsbediening kan de machine ook op afstand (tot 30 m) worden in- en uitgeschakeld.
Kenmerken en voordelen
Veilig Longopac®-afvoersysteemMaakt stofvrij afvoeren en dus gezondheidsvriendelijk werken mogelijk. Voor het verzamelen en afzonderlijk afvoeren van een grote verscheidenheid aan opgezogen materiaal. Optioneel verkrijgbaar in een zeer duurzame, biologisch afbreekbare uitvoering.
Slijtvaste zijkanaalcompressorMet 7,5 kW vermogen en een soft-start voor grote hoeveelheden stof en vaste stoffen. Voor krachtige zuigkracht en een levensduur van minimaal 20.000 uur. Geschikt voor meerploegendienst en/of met meerdere zuigpunten.
Handmatige IVS-filterreinigingMoeiteloze bediening door middel van een ergonomisch geplaatste hendel indien nodig. Verlengt de levensduur van het filter en vermindert zo de onderhoudsinspanning. Identieke reinigingsresultaten, ongeacht de gebruikte kracht.
Voorzien van een groot sterfilter
- Ook geschikt voor olieachtige en klevende stoffen dankzij een speciale coating.
- Ook geschikt voor grote hoeveelheden stof.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|3
|Stroomsoort (V)
|400
|Frequentie (Hz)
|50
|Luchtverplaatsing (l/s/m³/u)
|148 / 536
|Vacuüm (mbar/kPa)
|305 / 30,5
|Tankinhoud (l)
|100
|Materiaal van de tank
|Roestvrij staal
|Nominaal ingangsvermogen (kW)
|7,5
|Vacuuming type
|Elektrisch
|Nominale breedte aansluiting
|ID 70
|Nominale breedte toebehoren
|ID 70 ID 50
|Geluidsniveau (dB(A))
|73
|Stofklasse hoofdfilter
|M
|Filteroppervlak voor de hoofdfilter (m²)
|2,2
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|173
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|173,8
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|1202 x 686 x 1465
Uitvoering
- Toebehoren inbegrepen bij apparaat: nee