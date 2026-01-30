Industriezuiger IVR-L 100/24-2 Me

De IVR-L 100/24-2 Me is een compacte, roestvrij stalen industriezuiger. Met een reservoirinhoud van 100 liter voor het opzuigen van bijtende vloeistoffen.

De IVR-L 100/24-2 Me is een compacte, roestvrij stalen industriezuiger met een reservoirinhoud van 100 liter. Hiermee kunnen zowel vloeistoffen als grote vaste stoffen zoals spaanders worden opgezogen. Met de optionele spaanderkorf kunnen de vloeistoffen en de vaste stoffen heel gemakkelijk van elkaar worden gescheiden. De hoogwaardige roestvrij stalen variant, de IVR-L 100/24-2 Me is een veelzijdige kracht bij een zwaar, dagelijks industrieel gebruik. Zelfs bijtende stoffen kan u probleemloos opzuigen. De slangaansluiting op de zuigkop kan 360° gedraaid worden. Dit vergemakkelijkt het stofzuigen rondom de hele machine zonder dat de zuigslang in de knoop geraakt. Het vulpeil kan op elk moment worden afgelezen op de afvoerpijp. Hoogwaardige wielen gemaakt in ABS zorgen voor een uitstekende mobiliteit.

Kenmerken en voordelen
Industriezuiger IVR-L 100/24-2 Me: Roestvrijstalen opvangbak van hoge kwaliteit.
Zeer eenvoudig schoon te maken. Geschikt voor corrosief zuigmateriaal. Transparante slang als vulpeilindicator en voor het aftappen van vloeistoffen.
Industriezuiger IVR-L 100/24-2 Me: Hoge robuustheid, flexibiliteit en modulariteit
Machine en chassis zeer robuust en voorzien van hoge wanddiktes. Draaibare slangverbinding met tot 360° draaibare pijpbocht. Optioneel verkrijgbaar met overvulbeveiliging, zeef of accessoirehouder.
Industriezuiger IVR-L 100/24-2 Me: Voorzien van twee zeer stille ventilatormotoren
Voor krachtige zuigkracht en optimale reinigingsprestaties. Ventilatoren kunnen afzonderlijk worden ingeschakeld voor individuele zuigkracht zoals vereist. Zeer stille aandrijfkop zorgt ervoor dat de koellucht gelijkmatig wordt uitgeblazen.
Uitgerust met compact vlakfilter van stofklasse L.
  • Voorkomt op betrouwbare wijze dat grove deeltjes in de zuigturbines terechtkomen.
Specificaties

Technische gegevens

Aantal stroomgroepen (Ph) 1
Stroomsoort (V) 220 / 240
Frequentie (Hz) 50 / 60
Luchtverplaatsing (l/s/m³/u) 148 / 532
Vacuüm (mbar/kPa) 230 / 23
Tankinhoud (l) 100
Materiaal van de tank Roestvrij staal
Nominaal ingangsvermogen (kW) 2,4
Vacuuming type Elektrisch
Nominale breedte aansluiting ID 50
Nominale breedte toebehoren ID 50 ID 40
Stofklasse hoofdfilter L
Filteroppervlak voor de hoofdfilter (m²) 0,45
Gewicht zonder toebehoren (kg) 41
Gewicht (met toebehoren) (kg) 41
Gewicht (incl. doos) (kg) 41,8
Afmetingen (l x b x h) (mm) 640 x 620 x 1060

Uitvoering

  • Toebehoren inbegrepen bij apparaat: nee
Industriezuiger IVR-L 100/24-2 Me
Videos
Toebehoren