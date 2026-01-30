Industriezuiger IVR-L 100/24-2 Me
De IVR-L 100/24-2 Me is een compacte, roestvrij stalen industriezuiger. Met een reservoirinhoud van 100 liter voor het opzuigen van bijtende vloeistoffen.
De IVR-L 100/24-2 Me is een compacte, roestvrij stalen industriezuiger met een reservoirinhoud van 100 liter. Hiermee kunnen zowel vloeistoffen als grote vaste stoffen zoals spaanders worden opgezogen. Met de optionele spaanderkorf kunnen de vloeistoffen en de vaste stoffen heel gemakkelijk van elkaar worden gescheiden. De hoogwaardige roestvrij stalen variant, de IVR-L 100/24-2 Me is een veelzijdige kracht bij een zwaar, dagelijks industrieel gebruik. Zelfs bijtende stoffen kan u probleemloos opzuigen. De slangaansluiting op de zuigkop kan 360° gedraaid worden. Dit vergemakkelijkt het stofzuigen rondom de hele machine zonder dat de zuigslang in de knoop geraakt. Het vulpeil kan op elk moment worden afgelezen op de afvoerpijp. Hoogwaardige wielen gemaakt in ABS zorgen voor een uitstekende mobiliteit.
Kenmerken en voordelen
Roestvrijstalen opvangbak van hoge kwaliteit.Zeer eenvoudig schoon te maken. Geschikt voor corrosief zuigmateriaal. Transparante slang als vulpeilindicator en voor het aftappen van vloeistoffen.
Hoge robuustheid, flexibiliteit en modulariteitMachine en chassis zeer robuust en voorzien van hoge wanddiktes. Draaibare slangverbinding met tot 360° draaibare pijpbocht. Optioneel verkrijgbaar met overvulbeveiliging, zeef of accessoirehouder.
Voorzien van twee zeer stille ventilatormotorenVoor krachtige zuigkracht en optimale reinigingsprestaties. Ventilatoren kunnen afzonderlijk worden ingeschakeld voor individuele zuigkracht zoals vereist. Zeer stille aandrijfkop zorgt ervoor dat de koellucht gelijkmatig wordt uitgeblazen.
Uitgerust met compact vlakfilter van stofklasse L.
- Voorkomt op betrouwbare wijze dat grove deeltjes in de zuigturbines terechtkomen.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Stroomsoort (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Luchtverplaatsing (l/s/m³/u)
|148 / 532
|Vacuüm (mbar/kPa)
|230 / 23
|Tankinhoud (l)
|100
|Materiaal van de tank
|Roestvrij staal
|Nominaal ingangsvermogen (kW)
|2,4
|Vacuuming type
|Elektrisch
|Nominale breedte aansluiting
|ID 50
|Nominale breedte toebehoren
|ID 50 ID 40
|Stofklasse hoofdfilter
|L
|Filteroppervlak voor de hoofdfilter (m²)
|0,45
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|41
|Gewicht (met toebehoren) (kg)
|41
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|41,8
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|640 x 620 x 1060
Uitvoering
- Toebehoren inbegrepen bij apparaat: nee