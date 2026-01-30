De IVR-L 100/24-2 Me is een compacte, roestvrij stalen industriezuiger met een reservoirinhoud van 100 liter. Hiermee kunnen zowel vloeistoffen als grote vaste stoffen zoals spaanders worden opgezogen. Met de optionele spaanderkorf kunnen de vloeistoffen en de vaste stoffen heel gemakkelijk van elkaar worden gescheiden. De hoogwaardige roestvrij stalen variant, de IVR-L 100/24-2 Me is een veelzijdige kracht bij een zwaar, dagelijks industrieel gebruik. Zelfs bijtende stoffen kan u probleemloos opzuigen. De slangaansluiting op de zuigkop kan 360° gedraaid worden. Dit vergemakkelijkt het stofzuigen rondom de hele machine zonder dat de zuigslang in de knoop geraakt. Het vulpeil kan op elk moment worden afgelezen op de afvoerpijp. Hoogwaardige wielen gemaakt in ABS zorgen voor een uitstekende mobiliteit.