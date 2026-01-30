De Ringler type IVR-L 100 / 24-2 Tc Me Dp is een compacte industriële stofzuiger met kantelbaar chassis. De hoogwaardige stofzuiger heeft een roestvrijstalen container van 100 liter, waardoor grote hoeveelheden vloeibare en/of meestal stofvrije vaste stoffen zoals spaanders kunnen worden opgezogen. De vaste stoffen kunnen gemakkelijk van de vloeistoffen worden gescheiden met behulp van de optionele spaandermand. De IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp is van alle markten thuis dankzij de roestvrijstalen constructie. Zelfs bijtende substanties kunnen zonder extra apparatuur worden opgezogen. Vuil rond de stofzuiger kan worden verwijderd zonder dat de zuigslang in de war raakt dankzij de slangaansluiting op de zuigkop die 360 ° draaibaar is. Het actuele vulpeil is constant af te lezen van de afvoerleiding. Ook met de autonome dompelpomp heeft u de mogelijkheid om opgezogen vloeistoffen af te voeren. De robuuste constructie, inclusief oliebestendige zwenkwielen en stroomsnoer, garandeert een lange levensduur en zorgt ervoor dat de machine zelfs het zwaarste industriële gebruik aankan. Door de robuuste constructie kan de machine ook met een heftruck worden opgetild.