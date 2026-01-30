Industriezuiger IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp
Met 100 liter reservoirinhoud en een autonome dompelpomp, zuigt de IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp vloeistoffen met vaste stoffen (zoals metaalspaanders) op, scheidt en voert ze terug.
De Ringler type IVR-L 100 / 24-2 Tc Me Dp is een compacte industriële stofzuiger met kantelbaar chassis. De hoogwaardige stofzuiger heeft een roestvrijstalen container van 100 liter, waardoor grote hoeveelheden vloeibare en/of meestal stofvrije vaste stoffen zoals spaanders kunnen worden opgezogen. De vaste stoffen kunnen gemakkelijk van de vloeistoffen worden gescheiden met behulp van de optionele spaandermand. De IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp is van alle markten thuis dankzij de roestvrijstalen constructie. Zelfs bijtende substanties kunnen zonder extra apparatuur worden opgezogen. Vuil rond de stofzuiger kan worden verwijderd zonder dat de zuigslang in de war raakt dankzij de slangaansluiting op de zuigkop die 360 ° draaibaar is. Het actuele vulpeil is constant af te lezen van de afvoerleiding. Ook met de autonome dompelpomp heeft u de mogelijkheid om opgezogen vloeistoffen af te voeren. De robuuste constructie, inclusief oliebestendige zwenkwielen en stroomsnoer, garandeert een lange levensduur en zorgt ervoor dat de machine zelfs het zwaarste industriële gebruik aankan. Door de robuuste constructie kan de machine ook met een heftruck worden opgetild.
Kenmerken en voordelen
Ergonomisch kantelchassis.Geavanceerd systeem voor veilig, handmatig en moeiteloos legen. Het framesysteem maakt een ergonomische, gekantelde lediging mogelijk met behulp van het afrolmechanisme. Snel en gemakkelijk leegmaken van het reservoir: gewoon achteroverkantelen en klaar.
Roestvrijstalen opvangbak van hoge kwaliteit.Zeer eenvoudig schoon te maken. Geschikt voor corrosief zuigmateriaal. Transparante slang als vulpeilindicator en voor het aftappen van vloeistoffen.
VatpompfunctieEen autonome vatpomp verhoogt de mogelijkheid om opgezogen materiaal terug te sturen aanzienlijk. Transparante slang voor het controleren van de opgezogen vloeistofhoeveelheid.
Hoge robuustheid, flexibiliteit en modulariteit
- Machine en chassis zeer robuust en voorzien van hoge wanddiktes.
- Draaibare slangverbinding met tot 360° draaibare pijpbocht.
- Optioneel verkrijgbaar met overvulbeveiliging, zeef of accessoirehouder.
Voorzien van twee zeer stille ventilatormotoren
- Voor krachtige zuigkracht en optimale reinigingsprestaties.
- Ventilatoren kunnen afzonderlijk worden ingeschakeld voor individuele zuigkracht zoals vereist.
- Zeer stille aandrijfkop zorgt ervoor dat de koellucht gelijkmatig wordt uitgeblazen.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Stroomsoort (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Luchtverplaatsing (l/s/m³/u)
|148 / 532
|Vacuüm (mbar/kPa)
|230 / 23
|Tankinhoud (l)
|100
|Materiaal van de tank
|Roestvrij staal
|Nominaal ingangsvermogen (kW)
|2,4
|Vacuuming type
|Elektrisch
|Nominale breedte aansluiting
|ID 50
|Nominale breedte toebehoren
|ID 50 ID 40
|Stofklasse hoofdfilter
|L
|Filteroppervlak voor de hoofdfilter (m²)
|0,45
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|56
|Gewicht (met toebehoren) (kg)
|56
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|56,8
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|740 x 620 x 1180
Uitvoering
- Toebehoren inbegrepen bij apparaat: nee
- Vatpompfunctie