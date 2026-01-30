De IVR-L 100/40 is een vloeistof- en spanenzuiger met een containerinhoud van 100 liter en is, dankzij zijn vermogen van 4 kW, ideaal voor het opzuigen van middelgrote hoeveelheden vuil. Fijne, lichte metalen spanen, grof vuil, olie en koelvloeistoffen zijn typische toepassingen voor de AC-aangedreven, stille en extreem onderhoudsvriendelijke industriezuiger. Met zijn stevig en robuust design kan hij zelfs de zwaarste industriële toepassingen aan. De krachtige, energiezuinige zijkanaalcompressor (IE2) met geoptimaliseerde wielgeometrie voor hoge stofzuigers bereikt een hoge zuigkracht in continu bedrijf, wat wordt gegarandeerd door het duurzame, afwasbare zakfilter. Een handige oplossing met ergonomisch neerzetmechanisme van het reservoir maken het mogelijk om het reservoir heel gemakkelijk leeg te maken zonder de aandrijfkop te moeten verwijderen. Vloeistoffen kunnen ook heel gemakkelijk worden verwijderd door de afvoerslang met vulniveau-indicator los te maken. Dankzij het mobiele chassis, is het mogelijk om flexibel te kiezen waar de vloeistof- en spanenzuiger wordt gebruikt, aangezien de industriezuiger ook louter stationaire toepassingen aankan.