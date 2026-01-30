De compacte industriezuiger IVR-L 120/24-2 Tc van het type Ringler is geschikt voor het efficiënt scheiden van snijvloeistoffen en spaanders. Dankzij zijn robuuste constructie, inclusief oliebestendige wielen en stroomkabel, scoort deze industriezuiger zeker als een duurzame hulp bij de dagelijkse, zware, industriële werkzaamheden. De machine is uitgerust met een kantelbaar onderstel en een ruim reservoir met een capaciteit van 120 liter – ideaal voor grote hoeveelheden vloeistoffen en/of veelal stofvrije vaste stoffen zoals spaanders. De vaste stoffen kunnen netjes worden gescheiden van de opgezogen vloeistoffen met de optionel spaanderkorf. Om flexibel te kunnen werken, zonder dat de slang in de knoop geraakt, is de slangaansluiting op de zuigkop 360° draaibaar. Het vulpeil kan heel gemakkelijk worden afgelezen op de afvoerpijp. U kan op twee manieren de machine leegmaken: ten eerste door de afvoerpijp te gebruiken, en ten tweede met het kantelbaar onderstel. De machine kan ook heel gemakkelijk worden opgetild met een vorkheftruck.