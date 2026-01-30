Industriezuiger IVR-L 120/24-2 Tc
De IVR-L 120/24-2 Tc is het basismodel van de IVR-L 120 Tc reeks en is ideaal voor het opzuigen en scheiden van snijvloeistoffen en spaanders in de metaalverwerkende industrie.
De compacte industriezuiger IVR-L 120/24-2 Tc van het type Ringler is geschikt voor het efficiënt scheiden van snijvloeistoffen en spaanders. Dankzij zijn robuuste constructie, inclusief oliebestendige wielen en stroomkabel, scoort deze industriezuiger zeker als een duurzame hulp bij de dagelijkse, zware, industriële werkzaamheden. De machine is uitgerust met een kantelbaar onderstel en een ruim reservoir met een capaciteit van 120 liter – ideaal voor grote hoeveelheden vloeistoffen en/of veelal stofvrije vaste stoffen zoals spaanders. De vaste stoffen kunnen netjes worden gescheiden van de opgezogen vloeistoffen met de optionel spaanderkorf. Om flexibel te kunnen werken, zonder dat de slang in de knoop geraakt, is de slangaansluiting op de zuigkop 360° draaibaar. Het vulpeil kan heel gemakkelijk worden afgelezen op de afvoerpijp. U kan op twee manieren de machine leegmaken: ten eerste door de afvoerpijp te gebruiken, en ten tweede met het kantelbaar onderstel. De machine kan ook heel gemakkelijk worden opgetild met een vorkheftruck.
Kenmerken en voordelen
Nieuwe aandrijfkop voor meer veiligheid, comfort en vermogen
- Het lage gewicht van de aandrijfkop zorgt voor een eenvoudigere bediening tijdens transport, legen en onderhoud.
- Grotere arbeidsveiligheid tijdens transport dankzij kabelopslag op de machinekop.
- Geïntegreerde afdekking van de uitlaatlucht voorkomt dat er vuil in het motorcompartiment komt.
360° werkradius
- Rondom schoon werken dankzij de draaibare slangaansluiting aan de zuigerkop. De zuigslang raakt niet in de knoop.
Praktisch kantelbaar onderstel
- Snel en gemakkelijk leegmaken van het reservoir: gewoon achteroverkantelen en klaar.
Oliebestendigheid
- Oliebestendige wielen en kabel voor duurzaamheid en een hoge mobiliteit, ook onder agressieve omstandigheden.
Robuust en betrouwbaar
- Ideaal voor toepassingen in de metaalverwerkende industrie.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Stroomsoort (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Luchtverplaatsing (l/s/m³/u)
|148 / 532
|Vacuüm (mbar/kPa)
|235 / 23
|Tankinhoud (l)
|120
|Materiaal van de tank
|metaal
|Nominaal ingangsvermogen (kW)
|2,4
|Vacuuming type
|Elektrisch
|Nominale breedte aansluiting
|ID 50
|Nominale breedte toebehoren
|ID 50 ID 40
|Stofklasse hoofdfilter
|L
|Filteroppervlak voor de hoofdfilter (m²)
|0,45
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|66
|Gewicht (met toebehoren) (kg)
|68
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|68,8
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|740 x 620 x 1180
Uitvoering
- Toebehoren inbegrepen bij apparaat: nee