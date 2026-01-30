Industriezuiger IVR-L 120/24-2 Tc Me

De IVR-L 120/24-2 Tc Me industriezuiger voor het opzuigen en scheiden van vloeistoffen en vaste stoffen. Zelfs bijtende stoffen kunnen opgezogen worden dankzij de roestvrij stalen constructie.

De IVR-L 120/24-2 Tc Me industriezuiger is een compacte machine met een kantelbaar onderstel. Deze vloeistofzuiger heeft een roestvrij stalen reservoir van 120 liter voor grote hoeveelheden vloeistoffen en/of veelal stofvrije vaste stoffen zoals spaanders. De vaste stoffen kunnen probleemloos gescheiden worden van de vloeistoffen met de optionele spaanderkorf. De IVR-L 120/24-2 Tc Me kan zelfs bijtende stoffen opzuigen dankzij zijn roestvrij stalen constructie. De 360° draaibare slangaansluiting op de zuigkop garandeert een uitstekende bewegingsvrijheid en zorgt ervoor dat de slang niet in de knoop geraakt. Het actuele vulpeil kan op elk moment comfortabel worden afgelezen op de afvoerpijp. U kan de machine leegmaken ofwel met de afvoerpijp, ofwel met het kantelbaar onderstel. Het robuuste design, inclusief zijn oliebestendige wielen en stroomkabel, zorgt voor een lange levensduur zélfs bij het zwaarste dagelijkse industriële gebruik. Dankzij zijn robuust design, kan de machine ook probleemloos worden opgetild met een vorkheftruck.

Kenmerken en voordelen
Industriezuiger IVR-L 120/24-2 Tc Me: Roestvrijstalen opvangbak van hoge kwaliteit.
Zeer eenvoudig schoon te maken. Geschikt voor corrosief zuigmateriaal. Transparante slang als vulpeilindicator en voor het aftappen van vloeistoffen.
Industriezuiger IVR-L 120/24-2 Tc Me: Hoge robuustheid, flexibiliteit en modulariteit
Machine en chassis zeer robuust en voorzien van hoge wanddiktes. Draaibare slangverbinding met tot 360° draaibare pijpbocht. Optioneel verkrijgbaar met overvulbeveiliging, zeef of accessoirehouder.
Industriezuiger IVR-L 120/24-2 Tc Me: Voorzien van twee zeer stille ventilatormotoren
Voor krachtige zuigkracht en optimale reinigingsprestaties. Ventilatoren kunnen afzonderlijk worden ingeschakeld voor individuele zuigkracht zoals vereist. Zeer stille aandrijfkop zorgt ervoor dat de koellucht gelijkmatig wordt uitgeblazen.
Uitgerust met compact vlakfilter van stofklasse L.
  • Voorkomt op betrouwbare wijze dat grove deeltjes in de zuigturbines terechtkomen.
Specificaties

Technische gegevens

Aantal stroomgroepen (Ph) 1
Stroomsoort (V) 220 / 240
Frequentie (Hz) 50 / 60
Luchtverplaatsing (l/s/m³/u) 148 / 532
Vacuüm (mbar/kPa) 235 / 23
Tankinhoud (l) 120
Materiaal van de tank Roestvrij staal
Nominaal ingangsvermogen (kW) 2,4
Vacuuming type Elektrisch
Nominale breedte aansluiting ID 50
Nominale breedte toebehoren ID 50 ID 40
Stofklasse hoofdfilter L
Filteroppervlak voor de hoofdfilter (m²) 0,45
Gewicht zonder toebehoren (kg) 65
Gewicht (met toebehoren) (kg) 65
Gewicht (incl. doos) (kg) 65,8
Afmetingen (l x b x h) (mm) 740 x 620 x 1180

Uitvoering

  • Toebehoren inbegrepen bij apparaat: nee
