Industriezuiger IVR-L 120/24-2 Tc Me
De IVR-L 120/24-2 Tc Me industriezuiger voor het opzuigen en scheiden van vloeistoffen en vaste stoffen. Zelfs bijtende stoffen kunnen opgezogen worden dankzij de roestvrij stalen constructie.
De IVR-L 120/24-2 Tc Me industriezuiger is een compacte machine met een kantelbaar onderstel. Deze vloeistofzuiger heeft een roestvrij stalen reservoir van 120 liter voor grote hoeveelheden vloeistoffen en/of veelal stofvrije vaste stoffen zoals spaanders. De vaste stoffen kunnen probleemloos gescheiden worden van de vloeistoffen met de optionele spaanderkorf. De IVR-L 120/24-2 Tc Me kan zelfs bijtende stoffen opzuigen dankzij zijn roestvrij stalen constructie. De 360° draaibare slangaansluiting op de zuigkop garandeert een uitstekende bewegingsvrijheid en zorgt ervoor dat de slang niet in de knoop geraakt. Het actuele vulpeil kan op elk moment comfortabel worden afgelezen op de afvoerpijp. U kan de machine leegmaken ofwel met de afvoerpijp, ofwel met het kantelbaar onderstel. Het robuuste design, inclusief zijn oliebestendige wielen en stroomkabel, zorgt voor een lange levensduur zélfs bij het zwaarste dagelijkse industriële gebruik. Dankzij zijn robuust design, kan de machine ook probleemloos worden opgetild met een vorkheftruck.
Kenmerken en voordelen
Roestvrijstalen opvangbak van hoge kwaliteit.Zeer eenvoudig schoon te maken. Geschikt voor corrosief zuigmateriaal. Transparante slang als vulpeilindicator en voor het aftappen van vloeistoffen.
Hoge robuustheid, flexibiliteit en modulariteitMachine en chassis zeer robuust en voorzien van hoge wanddiktes. Draaibare slangverbinding met tot 360° draaibare pijpbocht. Optioneel verkrijgbaar met overvulbeveiliging, zeef of accessoirehouder.
Voorzien van twee zeer stille ventilatormotorenVoor krachtige zuigkracht en optimale reinigingsprestaties. Ventilatoren kunnen afzonderlijk worden ingeschakeld voor individuele zuigkracht zoals vereist. Zeer stille aandrijfkop zorgt ervoor dat de koellucht gelijkmatig wordt uitgeblazen.
Uitgerust met compact vlakfilter van stofklasse L.
- Voorkomt op betrouwbare wijze dat grove deeltjes in de zuigturbines terechtkomen.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Stroomsoort (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Luchtverplaatsing (l/s/m³/u)
|148 / 532
|Vacuüm (mbar/kPa)
|235 / 23
|Tankinhoud (l)
|120
|Materiaal van de tank
|Roestvrij staal
|Nominaal ingangsvermogen (kW)
|2,4
|Vacuuming type
|Elektrisch
|Nominale breedte aansluiting
|ID 50
|Nominale breedte toebehoren
|ID 50 ID 40
|Stofklasse hoofdfilter
|L
|Filteroppervlak voor de hoofdfilter (m²)
|0,45
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|65
|Gewicht (met toebehoren) (kg)
|65
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|65,8
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|740 x 620 x 1180
Uitvoering
- Toebehoren inbegrepen bij apparaat: nee