De IVR-L 120/24-2 Tc Me industriezuiger is een compacte machine met een kantelbaar onderstel. Deze vloeistofzuiger heeft een roestvrij stalen reservoir van 120 liter voor grote hoeveelheden vloeistoffen en/of veelal stofvrije vaste stoffen zoals spaanders. De vaste stoffen kunnen probleemloos gescheiden worden van de vloeistoffen met de optionele spaanderkorf. De IVR-L 120/24-2 Tc Me kan zelfs bijtende stoffen opzuigen dankzij zijn roestvrij stalen constructie. De 360° draaibare slangaansluiting op de zuigkop garandeert een uitstekende bewegingsvrijheid en zorgt ervoor dat de slang niet in de knoop geraakt. Het actuele vulpeil kan op elk moment comfortabel worden afgelezen op de afvoerpijp. U kan de machine leegmaken ofwel met de afvoerpijp, ofwel met het kantelbaar onderstel. Het robuuste design, inclusief zijn oliebestendige wielen en stroomkabel, zorgt voor een lange levensduur zélfs bij het zwaarste dagelijkse industriële gebruik. Dankzij zijn robuust design, kan de machine ook probleemloos worden opgetild met een vorkheftruck.