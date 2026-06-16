Industriezuiger IVR-L 65/12-1
De IVR-L 65/12-1 is de kleinste industriële stofzuiger in de IVR-L-lijn. Hij is perfect voor het opzuigen van vloeistoffen en/of spanen in de metaalbewerkingsindustrie.
Met een motorvermogen van 1,2 kW is de IVR-L 65/12-1 een instapmodelmachine voor het opzuigen van vloeistoffen en/of spanen. De IVR-L 65/12-1 is de kleinste vloeistofzuiger in de IVR-L-lijn. Deze hoogwaardige stofzuiger is ideaal voor het opzuigen en scheiden van kleine hoeveelheden vloeistoffen en vaste stoffen. Bijvoorbeeld koelvloeistof, smeermiddel, water of olie met metaalspanen. De spanen kunnen worden opgevangen in een spanenmand. De opgezogen vloeistof wordt via de afvoerslang teruggevoerd naar het circuit. Het vulniveau is op elk moment duidelijk zichtbaar op de afvoerslang. De 360° draaibare slangaansluiting op de zuigkop maakt het gemakkelijk om in alle richtingen te zuigen zonder dat de zuigslang in de knoop raakt. De geïntegreerde mechanische vulniveau-uitschakeling beschermt de stofzuiger tegen overvulling. De aandrijfkop is gedeeltelijk gemaakt van gerecycled materiaal.
Kenmerken en voordelen
Hoge robuustheid, flexibiliteit en modulariteit
- Machine en chassis zeer robuust en voorzien van hoge wanddiktes.
- Draaibare slangverbinding met tot 360° draaibare pijpbocht.
- Optioneel verkrijgbaar met overvulbeveiliging, zeef of accessoirehouder.
Uitgerust met compact vlakfilter van stofklasse L.
- Voorkomt op betrouwbare wijze dat grove deeltjes in de zuigturbines terechtkomen.
Uitgerust met een stille ventilatormotor.
- Zeer compacte en wendbare machine met ventilatormotor.
- Zeer stille aandrijfkop zorgt ervoor dat de koellucht gelijkmatig wordt uitgeblazen.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Stroomsoort (V)
|220 - 240
|Frequentie (Hz)
|50 - 60
|Luchtverplaatsing (l/s/m³/u)
|72 / 260
|Vacuüm (mbar/kPa)
|235 / 23,5
|Tankinhoud (l)
|65
|Materiaal van de tank
|Staal
|Nominaal ingangsvermogen (kW)
|1,2
|Vacuuming type
|Elektrisch
|Nominale breedte aansluiting
|ID 50
|Nominale breedte toebehoren
|ID 40
|Stofklasse hoofdfilter
|L
|Filteroppervlak voor de hoofdfilter (m²)
|0,25
|Geluidsniveau (dB(A))
|68
|Kabellengte (m)
|10
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|38
|Gewicht (met toebehoren) (kg)
|38,5
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|39,1
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|718 x 526 x 1000
Uitvoering
- Hoofdfilter: Oppervlaktefilter
- Toebehoren inbegrepen bij apparaat: nee