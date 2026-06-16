Met een motorvermogen van 1,2 kW is de IVR-L 65/12-1 een instapmodelmachine voor het opzuigen van vloeistoffen en/of spanen. De IVR-L 65/12-1 is de kleinste vloeistofzuiger in de IVR-L-lijn. Deze hoogwaardige stofzuiger is ideaal voor het opzuigen en scheiden van kleine hoeveelheden vloeistoffen en vaste stoffen. Bijvoorbeeld koelvloeistof, smeermiddel, water of olie met metaalspanen. De spanen kunnen worden opgevangen in een spanenmand. De opgezogen vloeistof wordt via de afvoerslang teruggevoerd naar het circuit. Het vulniveau is op elk moment duidelijk zichtbaar op de afvoerslang. De 360° draaibare slangaansluiting op de zuigkop maakt het gemakkelijk om in alle richtingen te zuigen zonder dat de zuigslang in de knoop raakt. De geïntegreerde mechanische vulniveau-uitschakeling beschermt de stofzuiger tegen overvulling. De aandrijfkop is gedeeltelijk gemaakt van gerecycled materiaal.