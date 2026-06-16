Industriezuiger IVR-L 65/12-1 Tc
De IVR-L 65/12-1 Tc industriële stofzuiger is een compact instapmodelmachine met kantelchassis voor het opzuigen van vloeistoffen en/of spanen in de metaalverwerkende industrie.
De Kärcher IVR-L 65/12-1 Tc industriële stofzuiger is geschikt voor het opzuigen en scheiden van koelvloeistoffen, smeermiddelen, water of olie van vaste stoffen (bijv. metaalspanen). Eenmaal opgezogen, kunnen de spanen worden opgevangen in een spanenmand, terwijl de vloeistof wordt teruggevoerd naar het circuit door middel van een afvoerslang. Als alternatief kan ook een kantelchassis worden gebruikt voor het legen. Het actuele vulniveau is te allen tijde zichtbaar door de afvoerslang. Een 360° draaibare slangaansluiting op de zuigkop is verantwoordelijk voor de zuigwerking. Dit betekent dat vuil rondom de stofzuiger gemakkelijk kan worden opgezogen zonder een wirwar van slangen te veroorzaken. Een geïntegreerde mechanische vulniveau-uitschakeling beschermt de stofzuiger tegen overvulling. Met 1,2 kW is de IVR-L 65/12-1 Tc een instapmodelmachine voor het opzuigen van vloeistoffen en/of spanen. De aandrijfkop is gedeeltelijk gemaakt van gerecycled materiaal.
Kenmerken en voordelen
Ergonomisch kantelchassis.
- Geavanceerd systeem voor veilig, handmatig en moeiteloos legen.
- Het framesysteem maakt een ergonomische, gekantelde lediging mogelijk met behulp van het afrolmechanisme.
- Snel en gemakkelijk leegmaken van het reservoir: gewoon achteroverkantelen en klaar.
Hoge robuustheid, flexibiliteit en modulariteit
- Machine en chassis zeer robuust en voorzien van hoge wanddiktes.
- Draaibare slangverbinding met tot 360° draaibare pijpbocht.
- Optioneel verkrijgbaar met overvulbeveiliging, zeef of accessoirehouder.
Uitgerust met een stille ventilatormotor.
- Zeer compacte en wendbare machine met ventilatormotor.
- Zeer stille aandrijfkop zorgt ervoor dat de koellucht gelijkmatig wordt uitgeblazen.
Uitgerust met compact vlakfilter van stofklasse L.
- Voorkomt op betrouwbare wijze dat grove deeltjes in de zuigturbines terechtkomen.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Stroomsoort (V)
|220 - 240
|Frequentie (Hz)
|50 - 60
|Luchtverplaatsing (l/s/m³/u)
|72 / 260
|Vacuüm (mbar/kPa)
|235 / 23,5
|Tankinhoud (l)
|65
|Materiaal van de tank
|Staal
|Nominaal ingangsvermogen (kW)
|1,2
|Vacuuming type
|Elektrisch
|Nominale breedte aansluiting
|ID 50
|Nominale breedte toebehoren
|ID 40
|Stofklasse hoofdfilter
|L
|Filteroppervlak voor de hoofdfilter (m²)
|0,25
|Geluidsniveau (dB(A))
|68
|Kabellengte (m)
|10
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|40
|Gewicht (met toebehoren) (kg)
|43,5
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|44,1
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|737 x 532 x 1100
Uitvoering
- Hoofdfilter: Oppervlaktefilter
- Toebehoren inbegrepen bij apparaat: nee