De Kärcher IVR-L 65/12-1 Tc industriële stofzuiger is geschikt voor het opzuigen en scheiden van koelvloeistoffen, smeermiddelen, water of olie van vaste stoffen (bijv. metaalspanen). Eenmaal opgezogen, kunnen de spanen worden opgevangen in een spanenmand, terwijl de vloeistof wordt teruggevoerd naar het circuit door middel van een afvoerslang. Als alternatief kan ook een kantelchassis worden gebruikt voor het legen. Het actuele vulniveau is te allen tijde zichtbaar door de afvoerslang. Een 360° draaibare slangaansluiting op de zuigkop is verantwoordelijk voor de zuigwerking. Dit betekent dat vuil rondom de stofzuiger gemakkelijk kan worden opgezogen zonder een wirwar van slangen te veroorzaken. Een geïntegreerde mechanische vulniveau-uitschakeling beschermt de stofzuiger tegen overvulling. Met 1,2 kW is de IVR-L 65/12-1 Tc een instapmodelmachine voor het opzuigen van vloeistoffen en/of spanen. De aandrijfkop is gedeeltelijk gemaakt van gerecycled materiaal.