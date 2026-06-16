Met twee uitzonderlijk stille blaas motoren voor een uitstekende zuigkracht en een laag bedrijfsgeluid, levert de kleine IVR-L 65/24-2 industriële stofzuiger met accessoires een indrukwekkende prestatie bij het opzuigen en scheiden van kleine hoeveelheden vloeistoffen en vaste stoffen, zoals oliën, koelvloeistofemulsies of grove, schurende spanen. Dit betekent dat de IVR-L 65/24-2 gebruikt kan worden voor een breed scala aan toepassingen, maar is vooral geschikt voor gebruik in de metaalindustrie. Het compacte, ruimtebesparende ontwerp en het robuuste chassis maken het ook gemakkelijk om de stofzuiger naar verschillende locaties te transporteren. Een standaard zuigmond, een 3 meter PU-slang, een DN 50 handgreep en een 20 liter zeefmand van hoogwaardig roestvrij staal (V2A) zijn standaard inbegrepen in de leveringsomvang. De aandrijfkop is gedeeltelijk gemaakt van gerecycled materiaal.