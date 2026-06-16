Industriezuiger IVR-L 65/24-2 met accessories
Ideaal voor de metaalverwerkende industrie: de compacte IVR-L 65/24-2 industriële stofzuiger met accessoires is geschikt voor het opzuigen en scheiden van vloeistoffen en vaste stoffen zoals spanen.
Met twee uitzonderlijk stille blaas motoren voor een uitstekende zuigkracht en een laag bedrijfsgeluid, levert de kleine IVR-L 65/24-2 industriële stofzuiger met accessoires een indrukwekkende prestatie bij het opzuigen en scheiden van kleine hoeveelheden vloeistoffen en vaste stoffen, zoals oliën, koelvloeistofemulsies of grove, schurende spanen. Dit betekent dat de IVR-L 65/24-2 gebruikt kan worden voor een breed scala aan toepassingen, maar is vooral geschikt voor gebruik in de metaalindustrie. Het compacte, ruimtebesparende ontwerp en het robuuste chassis maken het ook gemakkelijk om de stofzuiger naar verschillende locaties te transporteren. Een standaard zuigmond, een 3 meter PU-slang, een DN 50 handgreep en een 20 liter zeefmand van hoogwaardig roestvrij staal (V2A) zijn standaard inbegrepen in de leveringsomvang. De aandrijfkop is gedeeltelijk gemaakt van gerecycled materiaal.
Kenmerken en voordelen
Wordt geleverd met een zeefmandjeMaakt eenvoudige verwijdering van opgezogen vaste stoffen mogelijk. Maakt het mogelijk om opgezogen vloeistoffen terug te winnen. Zeer stille aandrijfkop zorgt ervoor dat de koellucht gelijkmatig wordt uitgeblazen.
Hoge robuustheid, flexibiliteit en modulariteitMachine en chassis zeer robuust en voorzien van hoge wanddiktes. Draaibare slangverbinding met tot 360° draaibare pijpbocht.
Voorzien van twee zeer stille ventilatormotorenVoor krachtige zuigkracht en optimale reinigingsprestaties. Ventilatoren kunnen afzonderlijk worden ingeschakeld voor individuele zuigkracht zoals vereist. Zeer stille aandrijfkop zorgt ervoor dat de koellucht gelijkmatig wordt uitgeblazen.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Stroomsoort (V)
|220 - 240
|Frequentie (Hz)
|50 - 60
|Luchtverplaatsing (l/s/m³/u)
|144 / 520
|Vacuüm (mbar/kPa)
|235 / 23,5
|Tankinhoud (l)
|65
|Materiaal van de tank
|Staal
|Nominaal ingangsvermogen (kW)
|2,4
|Vacuuming type
|Elektrisch
|Nominale breedte aansluiting
|ID 50
|Nominale breedte toebehoren
|ID 50
|Stofklasse hoofdfilter
|L
|Filteroppervlak voor de hoofdfilter (m²)
|0,25
|Geluidsniveau (dB(A))
|68
|Kabellengte (m)
|10
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|46
|Gewicht (met toebehoren) (kg)
|46,5
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|47,1
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|718 x 526 x 1251
Uitvoering
- Hoofdfilter: Oppervlaktefilter
- Toebehoren inbegrepen bij apparaat: ja
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Toepassingen
- Voor kleine hoeveelheden grof en schurend spanen.
- Voor kleine hoeveelheden vloeistoffen, zoals oliën of koelemulsies.