Uitgerust met twee zeer stille ventilatormotoren biedt de limited edition bundel IVR-L 65/24-2 Set Go!Further, vervaardigd uit 33 procent gerecycled plastic¹⁾ en voorzien van exclusieve accessoires, een sterke zuigkracht bij een laag geluidsniveau. Deze machine is bij uitstek geschikt voor het opzuigen van kleine hoeveelheden vloeistoffen en vaste stoffen, zoals oliën, koelemulsies of grove, schurende spanen. Het compacte, ruimtebesparende ontwerp en het robuuste onderstel maken een moeiteloos transport naar verschillende locaties mogelijk. De accessoires voor vloerreiniging omvatten een flexibele EVA-slang, een handgreep, twee zuigbuizen en een vloerzuigmond. Daarnaast is er een compatibele standaard zuigmond inbegrepen voor gerichte reiniging op specifieke plekken