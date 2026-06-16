Industriezuiger IVR-L 65/24-2 Set Go!Further

De IVR-L 65/24-2 Set Go!Further is een limited bundle edition met 33% gerecycled plastic¹⁾ en exclusieve accessoires: Liquid Advanced DN 50 vloerreinigingsset.

Uitgerust met twee zeer stille ventilatormotoren biedt de limited edition bundel IVR-L 65/24-2 Set Go!Further, vervaardigd uit 33 procent gerecycled plastic¹⁾ en voorzien van exclusieve accessoires, een sterke zuigkracht bij een laag geluidsniveau. Deze machine is bij uitstek geschikt voor het opzuigen van kleine hoeveelheden vloeistoffen en vaste stoffen, zoals oliën, koelemulsies of grove, schurende spanen. Het compacte, ruimtebesparende ontwerp en het robuuste onderstel maken een moeiteloos transport naar verschillende locaties mogelijk. De accessoires voor vloerreiniging omvatten een flexibele EVA-slang, een handgreep, twee zuigbuizen en een vloerzuigmond. Daarnaast is er een compatibele standaard zuigmond inbegrepen voor gerichte reiniging op specifieke plekken

Kenmerken en voordelen
Industriezuiger IVR-L 65/24-2 Set Go!Further: Visuele vulniveau-indicatie
Visuele vulniveau-indicatie
Transparante slang voor het controleren van de opgezogen vloeistofhoeveelheid. De slang wordt ook gebruikt voor eenvoudig legen.
Industriezuiger IVR-L 65/24-2 Set Go!Further: Hoge robuustheid, flexibiliteit en modulariteit
Hoge robuustheid, flexibiliteit en modulariteit
Machine en chassis zeer robuust en voorzien van hoge wanddiktes. Draaibare slangverbinding met tot 360° draaibare pijpbocht.
Industriezuiger IVR-L 65/24-2 Set Go!Further: Duurzaamheidskenmerken
Duurzaamheidskenmerken
Ontwerp met 33% gerecycled plastic¹⁾. Hogere efficiëntie bij gebruik van slechts één turbine. Laag bedrijfsgeluid van slechts 68 dB(A).
Specificaties

Technische gegevens

Aantal stroomgroepen (Ph) 1
Stroomsoort (V) 220 - 240
Frequentie (Hz) 50 - 60
Luchtverplaatsing (l/s/m³/u) 144 / 520
Vacuüm (mbar/kPa) 235 / 23,5
Tankinhoud (l) 65
Materiaal van de tank Staal
Nominaal ingangsvermogen (kW) 2,4
Vacuuming type Elektrisch
Nominale breedte aansluiting ID 50
Nominale breedte toebehoren ID 50
Stofklasse hoofdfilter L
Filteroppervlak voor de hoofdfilter (m²) 0,25
Geluidsniveau (dB(A)) 68
Kabellengte (m) 10
Gewicht zonder toebehoren (kg) 40
Gewicht (met toebehoren) (kg) 49,8
Gewicht (incl. doos) (kg) 50,4
Afmetingen (l x b x h) (mm) 718 x 526 x 1000

¹⁾ Alleen het apparaat, alle kunststof onderdelen zonder accessoires.

Uitvoering

  • Hoofdfilter: Oppervlaktefilter
  • Toebehoren inbegrepen bij apparaat: ja
  • Automatische uitschakeling bij vol reservoir.
Industriezuiger IVR-L 65/24-2 Set Go!Further
Industriezuiger IVR-L 65/24-2 Set Go!Further
Videos
Toepassingen
  • Voor kleine hoeveelheden grof en schurend spanen.
  • Voor kleine hoeveelheden vloeistoffen, zoals oliën of koelemulsies.
Toebehoren