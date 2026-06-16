Industriezuiger IVR-L 65/24-2 Tc
De robuuste IVR-L 65/24-2 Tc vloeistof- en spanenzuiger voor gebruik met wisselstroom. Geschikt voor het opzuigen van onder andere middelgrote hoeveelheden olie en metaalspanen.
Een duurzaam, wasbaar zakfilter en een krachtige twee-turbine oplossing met een nominaal opgenomen vermogen van 2,4 kW zijn de belangrijkste kenmerken van de IVR-L 65/24-2 Tc mobiele vloeistof- en spanenzuiger. Samen garanderen ze continu bedrijf en een hoge zuigkracht zonder vermindering van de filtercapaciteit. Dit maakt de machine ideaal voor het opzuigen van middelgrote hoeveelheden van verschillende media, zoals metaalspanen, olie of koelvloeistofemulsies. Een optionele zeefmand zorgt ervoor dat vaste en vloeibare componenten effectief worden gescheiden. Vloeistoffen kunnen afzonderlijk worden afgevoerd door eenvoudig de afvoerslang op de 65-liter opvangtank los te koppelen. Anders wordt het leegsysteem met kantelchassis gebruikt om de container met minimale kracht te legen door deze te kantelen met behulp van het afrolmechanisme. De wisselstroom aangedreven stofzuiger met een zeer robuust en onderhoudsvriendelijk ontwerp voldoet aan de belangrijkste eisen voor zware industriële toepassingen. De geluiddempende aandrijfeenheid en een uitlaatdemper zorgen ook voor een laag bedrijfsgeluid. De aandrijfkop is gedeeltelijk gemaakt van gerecycled materiaal.
Kenmerken en voordelen
Ergonomisch kantelchassis.
- Geavanceerd systeem voor veilig, handmatig en moeiteloos legen.
- Het framesysteem maakt een ergonomische, gekantelde lediging mogelijk met behulp van het afrolmechanisme.
- Snel en gemakkelijk leegmaken van het reservoir: gewoon achteroverkantelen en klaar.
Hoge robuustheid, flexibiliteit en modulariteit
- Machine en chassis zeer robuust en voorzien van hoge wanddiktes.
- Draaibare slangverbinding met tot 360° draaibare pijpbocht.
- Optioneel verkrijgbaar met overvulbeveiliging, zeef of accessoirehouder.
Voorzien van twee zeer stille ventilatormotoren
- Voor krachtige zuigkracht en optimale reinigingsprestaties.
- Ventilatoren kunnen afzonderlijk worden ingeschakeld voor individuele zuigkracht zoals vereist.
- Zeer stille aandrijfkop zorgt ervoor dat de koellucht gelijkmatig wordt uitgeblazen.
Uitgerust met compact vlakfilter van stofklasse L.
- Voorkomt op betrouwbare wijze dat grove deeltjes in de zuigturbines terechtkomen.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Stroomsoort (V)
|220 - 240
|Frequentie (Hz)
|50 - 60
|Luchtverplaatsing (l/s/m³/u)
|144 / 520
|Vacuüm (mbar/kPa)
|235 / 23,5
|Tankinhoud (l)
|65
|Materiaal van de tank
|Staal
|Nominaal ingangsvermogen (kW)
|2,4
|Vacuuming type
|Elektrisch
|Nominale breedte aansluiting
|ID 50
|Nominale breedte toebehoren
|ID 50
|Stofklasse hoofdfilter
|L
|Filteroppervlak voor de hoofdfilter (m²)
|0,25
|Geluidsniveau (dB(A))
|68
|Kabellengte (m)
|10
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|42,6
|Gewicht (met toebehoren) (kg)
|43,1
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|43,7
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|737 x 532 x 1326
Uitvoering
- Hoofdfilter: Oppervlaktefilter
- Toebehoren inbegrepen bij apparaat: nee
Videos
Toepassingen
- Voor gemiddelde hoeveelheden groffe en ruwe spaanders
- Voor gemiddelde hoeveelheden vloeistoffen, zoals olie en koelvloeistoffen.