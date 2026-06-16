Een duurzaam, wasbaar zakfilter en een krachtige twee-turbine oplossing met een nominaal opgenomen vermogen van 2,4 kW zijn de belangrijkste kenmerken van de IVR-L 65/24-2 Tc mobiele vloeistof- en spanenzuiger. Samen garanderen ze continu bedrijf en een hoge zuigkracht zonder vermindering van de filtercapaciteit. Dit maakt de machine ideaal voor het opzuigen van middelgrote hoeveelheden van verschillende media, zoals metaalspanen, olie of koelvloeistofemulsies. Een optionele zeefmand zorgt ervoor dat vaste en vloeibare componenten effectief worden gescheiden. Vloeistoffen kunnen afzonderlijk worden afgevoerd door eenvoudig de afvoerslang op de 65-liter opvangtank los te koppelen. Anders wordt het leegsysteem met kantelchassis gebruikt om de container met minimale kracht te legen door deze te kantelen met behulp van het afrolmechanisme. De wisselstroom aangedreven stofzuiger met een zeer robuust en onderhoudsvriendelijk ontwerp voldoet aan de belangrijkste eisen voor zware industriële toepassingen. De geluiddempende aandrijfeenheid en een uitlaatdemper zorgen ook voor een laag bedrijfsgeluid. De aandrijfkop is gedeeltelijk gemaakt van gerecycled materiaal.