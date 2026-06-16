Veeg-/zuigmachine voor gemeenten MC 250 e!ectric
Volledig elektrisch. De MC 250 e!ectric reinigt stil, efficiënt en zonder lokale CO₂-uitstoot. Uitstekende actieradius en uitstekende reinigingsprestaties.
De Kärcher MC 250 e!ectric is een volledig elektrische veegmachine. Het aandrijfconcept maakt stille en efficiënte straatreiniging mogelijk zonder lokale CO₂-uitstoot, zelfs in geluidsgevoelige gebieden of 's nachts. Dankzij de 78 kWh high-performance batterij is een groot bereik voor een hele dienst gegarandeerd. De MC 250 maakt indruk met zijn uitstekende reinigingsprestaties. Het krachtige zuigsysteem pakt het grofste vuil op en vangt effectief fijnstof op - gecertificeerd met 4 sterren volgens EUnited. De focus van het ontwerp ligt op maximaal comfort en gebruiksvriendelijkheid: de ruime tweepersoons comfortcabine is ergonomisch ontworpen. De machine is uitgerust met hydropneumatische vering, onafhankelijke vering en automatische airconditioning. Het intuïtieve bedieningsconcept met centraal display creëert een aangename werkomgeving. De inschakelbare vierwielbesturing zorgt ook voor maximale wendbaarheid, zelfs in de krapste ruimtes. Met een royale afvalcontainer van 2,5 m³ en standaard waterrecuperatiesysteem verlengt de MC 250 e!ectric de bedrijfstijden doordat stops optimaal gepland kunnen worden. Het servicevriendelijke ontwerp zorgt voor lage bedrijfskosten en onderhoud.
Kenmerken en voordelen
Elektrisch aandrijfconceptKrachtige elektrische aandrijving: voor hydrauliek, ventilator en aandrijfmodus. Stil en duurzaam: efficiënte werking gedurende lange werkdagen. Zonder lokale CO₂-uitstoot: reinigt zonder uitlaatgassen.
Ruime, comfortabele 2-persoons cabine met uitstekend zicht op de werkomgevingIntuïtieve, eenvoudige en gebruiksvriendelijke bediening. Hydropneumatische vering voor een verbeterd rijcomfort. Multifunctioneel display in de stuurwielrand om snel de bedrijfsstatus en instellingen te controleren zonder uw ogen van de werkomgeving af te hoeven wenden.
Grootste vuilreservoir in zijn klasseVoor stroming geoptimaliseerd roestvrijstalen vuilreservoir met een volume van meer dan 2 m³. Geschikt voor lange werktijden en verhoogt de productiviteit Standaard waterrecyclingsysteem met afzonderlijke watertank.
78 kWh krachtige batterij
- Uitstekend bereik voor langdurig gebruik.
- Efficiënte werking gedurende een volledige dienst.
- Snelle laadtijd dankzij 22 kW vermogen.
Zeer service vriendelijk
- Comfortabele hanteerbaarheid en goede toegankelijkheid.
Inschakelbare vierwielsturing
- Uitstekend wendbaar en gemakkelijk te manoeuvreren.
- Voor een hoge oppervlaktecapaciteit.
Comfortabele hanteerbaarheid en goede toegankelijkheid
Specificaties
Technische gegevens
|Aandrijving
|Elektrisch
|Tractie-aandrijving
|Tweewielaandrijving
|Motorvermogen (kW)
|max. 90
|Snelheid (km/u)
|max. 60
|Werkbreedte met 2 zijbezems (mm)
|2625
|Werkbreedte met 3 zijborstels (mm)
|2710
|Vuilreservoir (l)
|2500
|Waterreservoir (l)
|80 - 400
|Schoonwatertank (l)
|265
|Wielbasis (mm)
|1980
|Toegestaan totaal gewicht (kg)
|6000
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|4491 x 1300 x 1995
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Toepassingen
- Vegen
- Verwijdering van bladeren, vuil en afval van voetpaden, wegen en op openbare plaatsen.