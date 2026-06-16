Met de C 65 TC multifunctionele werktuigdrager vinden gebruikers een hoogwaardige partner voor alle dagelijkse uitdagingen. Hij is uitgerust met een 65 pk turbodieselmotor en een 2-persoons cabine. De werktuigdrager is zeer geschikt als terrein- en on-roadvoertuig en beschikt over alle kenmerken die een Holder kenmerken: knikbesturing, hydraulische wiellastcompensatie, mechanische differentieelsloten, mechanische frontaftakas en de 3-dimensionele fronthef maken professioneel gebruik het hele jaar door op het hoogste niveau mogelijk. De 2e zitplaats biedt talrijke voordelen en extra toepassingsmogelijkheden - een 2e persoon aan boord bespaart in veel gevallen een extra voertuig, wat de efficiëntie verhoogt. De passagier kan ook kleinere taken uitvoeren met behulp van handgereedschap, terwijl de bestuurder zich concentreert op het werk met de werktuigdrager. De innovatieve accessoires in deze machineklasse, zoals een binnenspatbord tegen het binnendringen van vuil, een elektronisch hand- en voetpedaal en een digitaal combidisplay voor de weergave van verschillende machinefuncties, ronden de uitrusting af.