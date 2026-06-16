Werktuigdragers C 65 TC Multifunctionele werktuigdrager
De efficiënte en wendbare werktuigdrager C 65 TC is een allrounder voor gebruik het hele jaar door. Zijn 2-persoons cabine verhoogt de gebruiksmogelijkheden en het werkcomfort.
Met de C 65 TC multifunctionele werktuigdrager vinden gebruikers een hoogwaardige partner voor alle dagelijkse uitdagingen. Hij is uitgerust met een 65 pk turbodieselmotor en een 2-persoons cabine. De werktuigdrager is zeer geschikt als terrein- en on-roadvoertuig en beschikt over alle kenmerken die een Holder kenmerken: knikbesturing, hydraulische wiellastcompensatie, mechanische differentieelsloten, mechanische frontaftakas en de 3-dimensionele fronthef maken professioneel gebruik het hele jaar door op het hoogste niveau mogelijk. De 2e zitplaats biedt talrijke voordelen en extra toepassingsmogelijkheden - een 2e persoon aan boord bespaart in veel gevallen een extra voertuig, wat de efficiëntie verhoogt. De passagier kan ook kleinere taken uitvoeren met behulp van handgereedschap, terwijl de bestuurder zich concentreert op het werk met de werktuigdrager. De innovatieve accessoires in deze machineklasse, zoals een binnenspatbord tegen het binnendringen van vuil, een elektronisch hand- en voetpedaal en een digitaal combidisplay voor de weergave van verschillende machinefuncties, ronden de uitrusting af.
Kenmerken en voordelen
Naar wens configureerbaarMultifunctioneel in gebruik en een breed scala aan krachtige werktuigen. Twee standaard aanbouwmogelijkheden en een 3 de opbouwmogelijkheid boven de motorruimte. Snel wisselen tussen verschillende werktuigen zonder het gebruik van gereedschap.
Ergonomische en comofrtabele cabineEen comfortabele werkplaats voor gebruik in alle seizoenen met airco, ventilatie, verwarming en richtbare blaasmonden. 2-persoons cabine. 360° zicht vanuit de cabine voor een goed zicht rond de machine.
Zeer service vriendelijkHet hydraulisch kipbaar opbouwplatform geeft een goede toegang tot het motorcompartiment. Voor gemakkelijke reiniging en onderhoud kunnen de tanks opengeklapt worden.
Specificaties
Technische gegevens
|Aandrijving
|Diesel
|Tractie-aandrijving
|Vierwielaandrijving
|Motorenfabrikant
|Kubota
|Motorvermogen (kW)
|48
|Cilinderinhoud (cm³)
|2615
|Cilinder
|4
|Emissienorm
|STAGE V
|Brandstoftank (l)
|65
|Snelheid (km/u)
|40
|Werksnelheid (km/u)
|20
|Wielbasis (mm)
|1870
|Toegestaan totaal gewicht (kg)
|3500
|Toegestaan totaalgewicht (optie) (kg)
|3800
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|2089
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|3669 x 1266 x 2215
Uitvoering
- Roetfilter
- Airconditioning
- Verwarming
- Zwaailicht
- Het hele jaar door inzetbaar
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Toepassingen
- Geschikt voor onkruidbestrijding, winterdienst, groenonderhoud, transport, …