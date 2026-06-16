Toepassingen in stedelijke milieuzones zijn mogelijk met de MIC 35 werktuigdrager dankzij de modernste dieseltechnologie, common rail directe injectie en een roetfilter. Zijn efficiënte 35 pk-motor onderschrijdt de strenge limieten van de uitstootnorm STAGE V aanzienlijk en overtuigt door zijn zuinige efficiëntie. De MIC 35 heeft een slim totaalconcept dat tot in het kleinste detail indruk maakt. De grote comfortcabine met panoramisch zicht en overzichtelijk geplaatste bedieningselementen, de gereedschapsvrije toegang tot alle onderhoudszones, evenals de diverse mogelijkheden voor het integreren van werktuigen, onderstrepen dit. Voorwerktuigen worden eenvoudig gemonteerd via de gestandaardiseerde aankoppeldriehoek, achterwerktuigen worden zonder stress geïnstalleerd door middel van het snelwisselsysteem met hydraulisch kantelframe. Een multikoppelsysteem voor snelle en druppelvrije aansluiting van de hydraulica, evenals een 35 pk-motorvariant die voldoet aan de STAGE IIIA-emissienorm, zijn ook als optionele uitrusting leverbaar.