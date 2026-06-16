Werktuigdragers MIC 35
Intuïtieve werktuigdrager MIC 35 met slim snelwisselsysteem, comfortcabine met panoramisch zicht, en een motor die de STAGE V-emissiegrenswaarden aanzienlijk onderschrijdt.
Toepassingen in stedelijke milieuzones zijn mogelijk met de MIC 35 werktuigdrager dankzij de modernste dieseltechnologie, common rail directe injectie en een roetfilter. Zijn efficiënte 35 pk-motor onderschrijdt de strenge limieten van de uitstootnorm STAGE V aanzienlijk en overtuigt door zijn zuinige efficiëntie. De MIC 35 heeft een slim totaalconcept dat tot in het kleinste detail indruk maakt. De grote comfortcabine met panoramisch zicht en overzichtelijk geplaatste bedieningselementen, de gereedschapsvrije toegang tot alle onderhoudszones, evenals de diverse mogelijkheden voor het integreren van werktuigen, onderstrepen dit. Voorwerktuigen worden eenvoudig gemonteerd via de gestandaardiseerde aankoppeldriehoek, achterwerktuigen worden zonder stress geïnstalleerd door middel van het snelwisselsysteem met hydraulisch kantelframe. Een multikoppelsysteem voor snelle en druppelvrije aansluiting van de hydraulica, evenals een 35 pk-motorvariant die voldoet aan de STAGE IIIA-emissienorm, zijn ook als optionele uitrusting leverbaar.
Kenmerken en voordelen
Economische en milieuvriendelijke aandrijving
- Common rail-directe injectie en een roetfilter verlagen de emissiewaarden tot onder de uitstootnorm STAGE V.
- Voor gebruik in milieuzones in de binnenstad.
- Het geringe brandstofgebruik is goed voor het milieu en uw portemonnee.
Geïntegreerde snelwisselsystemen
- Montage van voorwerktuigen via de gestandaardiseerde aankoppeldriehoek.
- Wisselen van aanbouwwerktuigen aan achterzijde met behulp van snelwisselsysteem met hydraulisch kantelframe.
- Optioneel multikoppelsysteem voor snel en druppelvrij aansluiten van hydraulisch systeem.
Maximaal werkcomfort
- De grootste cabine in zijn klasse (1,45 m³ luchtvolume), panoramisch zicht van 360°, ergonomisch en orderlijk ingericht.
- Vensters aan beide zijden, afsluitbare bergruimte, USB-oplader, flessenhouder.
Zeer onderhoudsvriendelijk
- Zeer lange onderhoudsintervallen van 500 of 1000 uur dankzij hoogwaardige onderdelen.
- Gereedschapsvrije toegang tot alle onderhoudsrelevante componenten, bijvoorbeeld via de uitklapbare motorkap.
- Voor de reiniging kan de koeler in een speciale onderhoudsstand worden gezet.
Specificaties
Technische gegevens
|Aandrijving
|Diesel
|Tractie-aandrijving
|Vierwielaandrijving
|Motorenfabrikant
|Yanmar
|Motorvermogen (kW)
|26
|Cilinderinhoud (cm³)
|1642
|Cilinder
|3
|Emissienorm
|STAGE V
|Brandstoftank (l)
|41
|Snelheid (km/u)
|25
|Werksnelheid (km/u)
|25
|Wielbasis (in)
|1500
|Toegestaan totaal gewicht (kg)
|2500
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|1374
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|1374
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|3750 x 1075 x 1980
Uitvoering
- Roetfilter
- Airconditioning
- Verwarming
- Zwaailicht
- Het hele jaar door inzetbaar