Werktuigdragers MIC 42
De werktuigdrager MIC 42 met snelwisselsysteem, comfortcabine met zicht rondom, intuïtief bedieningsconcept en motor die ruimschoots voldoet aan de emissienorm STAGE-V.
Moderne dieseltechniek met zuinige common-rail, directe inspuiting en roetfilter zorgen ervoor dat de emissiewaarden van de 42-pk motor van de werktuigdrager duidelijk onder de eisen van STAGE V blijven. De machine is dus niet alleen toegestaan in milieuzones in de binnenstad, maar is ook zeer zuinig. Economisch zijn ook de hoogwaardige componenten die slechts om de 500 of 1000 uur onderhoud nodig hebben. Dat alle onderdelen voor onderhoud zonder gereedschap toegankelijk zijn, onderstreept het intelligente concept, net als de verschillende mogelijkheden om aanbouwwerktuigen te integreren. Zo worden aanbouwwerktuigen aan de voorzijde vastgezet met een gestandaardiseerd CAT 0 A-frame, terwijl aanbouwwerktuigen aan de achterzijde moeiteloos kunnen worden vervangen met een hydraulisch kantelframe. En een optioneel multikoppelsysteem staat garant voor snel en druppelvrij aansluiten van het hydraulische systeem. De operator werkt aangenaam in een zeer grote cabine met overzichtelijk aangebrachte bedieningselementen en andere praktische details zoals een afsluitbaar opbergvak.
Kenmerken en voordelen
Economische en milieuvriendelijke aandrijvingCommon-rail met directe inspuiting en dieseldeeltjesfilter zorgen ervoor dat de emissiewaarden onder de eisen van STAGE V blijven. Voor gebruik in milieuzones in de binnenstad. Het geringe brandstofgebruik is goed voor het milieu en uw portemonnee.
Geïntegreerde snelwisselsystemenMontage van werktuigen vooraan via standaard koppelingsdriehoek KAT Municipal. Wisselen van aanbouwwerktuigen aan achterzijde met behulp van snelwisselsysteem met hydraulisch kantelframe. Optioneel multikoppelsysteem voor snel en druppelvrij aansluiten van hydraulisch systeem.
Maximaal werkcomfortDe grootste cabine in zijn klasse (1,45 m³ luchtvolume), panoramisch zicht van 360°, ergonomisch en orderlijk ingericht. Vensters aan beide zijden, afsluitbare bergruimte, USB-oplader, flessenhouder.
Zeer onderhoudsvriendelijk
- Dankzij de hoogwaardige onderdelen kan er tijdens lange werkintervallen worden gewerkt van wel 500 uren.
- Zonder gereedschap toegang tot alle onderdelen die onderhouden moeten worden, bijv. via de draaibare motorkop.
- Voor de reiniging kan de koeler in een speciale onderhoudsstand worden gezet.
Specificaties
Technische gegevens
|Aandrijving
|Diesel
|Tractie-aandrijving
|Vierwielaandrijving
|Motorenfabrikant
|Yanmar
|Motorvermogen (kW)
|32
|Cilinderinhoud (cm³)
|1568
|Cilinder
|3
|Emissienorm
|STAGE V
|Brandstoftank (l)
|41
|Snelheid (km/u)
|25
|Werksnelheid (km/u)
|25
|Wielbasis (mm)
|1500
|Toegestaan totaal gewicht (kg)
|2500
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|1400
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|1400
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|3200 x 1400 x 2230
Uitvoering
- Roetfilter
- Airconditioning
- Verwarming
- Zwaailicht
- Het hele jaar door inzetbaar