Sterk schurende, groene reinigingspad voor basis- en onderhoudsreiniging van alle ongevoelige oppervlakken. De groene reinigingspad is veelzijdig inzetbaar en door zijn compactheid bijzonder geschikt voor intensieve reiniging op ongevoelige vloeren en oppervlakken die niet toegankelijk zijn voor reinigingsmachines. Voor vloerreiniging adviseren wij onze geschikte padhouder met handgreep en scharnier, voor handmatig gebruik op oppervlakken, de handpadhouder van Kärcher.