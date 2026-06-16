De zwarte reinigingspad van Kärcher is een effectief, compact hulpmiddel voor intensieve, basis- en onderhoudsreiniging van niet-textiele vloeren en ongevoelige oppervlakken die niet toegankelijk zijn voor reinigingsmachines. De sterk schurende pad is ook ideaal voor het verwijderen van was en lagen op kleinere oppervlakken, evenals in hoeken en randen. Voor handmatig gebruik raadt Kärcher het gebruik van onze geschikte handpadhouder aan, voor vloerreiniging onze padhouder met scharnier en handvat.