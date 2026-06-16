Wonderspons Power clean (12 stuks) 10x6x2,9cm
Vuilwisser voor grondige reiniging zonder chemicaliën.
Verwijdert schoenstrepen op vloeren, verwijdert penstrepen, thee- en koffievlekken, verwijdert ook vuil van meubels en keukenapparatuur, enz. - grondige reiniging zonder chemicaliën (test op gevoelige oppervlakken voor gebruik).
Specificaties
Technische gegevens
|Soort vuil
|Zwaar hardnekkig vuil
|Mate van vervuiling
|Hoog
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|12
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|100 / 60 / 28
|Afmetingen, verpakt (mm)
|100 / 60 / 28
Toepassingen
- Oppervlaktereiniging
- Oppervlakte - natte reiniging
- Oppervlak - stomerij