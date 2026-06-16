Wonderspons Power clean (12 stuks) 10x6x2,9cm

Vuilwisser voor grondige reiniging zonder chemicaliën.

Verwijdert schoenstrepen op vloeren, verwijdert penstrepen, thee- en koffievlekken, verwijdert ook vuil van meubels en keukenapparatuur, enz. - grondige reiniging zonder chemicaliën (test op gevoelige oppervlakken voor gebruik).

Specificaties

Technische gegevens

Soort vuil Zwaar hardnekkig vuil
Mate van vervuiling Hoog
Hoeveelheid (Stuk(s)) 12
Afmetingen (l x b x h) (mm) 100 / 60 / 28
Afmetingen, verpakt (mm) 100 / 60 / 28
Toepassingen
  • Oppervlaktereiniging
  • Oppervlakte - natte reiniging
  • Oppervlak - stomerij